La cachetada que le propinó Will Smith a Chris Rock en los Premios Oscar 2022 sigue dando de qué hablar

Ahora, Veneno Sandoval no duda en mostrar su apoyo al actor, pero algo sale mal

“La violencia no está justificada jamás”, le dicen a la exconductora del programa Suelta la sopa ¿Veneno Sandoval apoya la violencia? Cuando nadie se lo hubiera imaginado, se vivió un momento en los Premios Oscar 2022 que difícilmente podrá ser olvidado luego de que Will Smith le propinara una cachetada a Chris Rock, quien hizo un chiste a expensas de su esposa, la también actriz y productora Jada Pinket Smith. Pocas horas después de que se diera este incidente, el cual se hizo viral en redes sociales en prácticamente todo el mundo, Veneno Sandoval, exconductora del desaparecido programa Suelta la sopa de Telemundo, no dudó en mostrarle su apoyo en su cuenta oficial de Instagram al actor, quien ganó el Oscar por su participación en la película Rey Richard: Una familia ganadora, pero algo salió mal. Veneno Sandoval entiende la reacción de Will Smith En una publicación que hasta el momento tiene más de 80 mil likes, Veneno Sandoval compartió varios puntos de vista luego del incidente en que estuvieron involucrados Will Smith y Chris Rock en los Premios Oscar 2022 y que provocó todo tipo de reacciones: “Con la familia no se juega”, expresó. “A veces existe gente que trata de arruinarte los mejores momentos de tu vida… Existe gente que no acepta el triunfo de otras personas, porque no les gusta ver sonrisa en cara ajena… Quienes estábamos viendo los Oscars y fuimos testigos de todo lo que ocurrió entendimos…”, comentó la venezolana.

Le manda un mensaje a Will Smith A punto de terminar con su mensaje, Veneno Sandoval dijo que sabía que Will Smith es un “embajador del amor” desde su aparición en El príncipe del rap, pero que por amor “incluso somos capaces de dejarnos tentar”: “Que nada le quite brillo a tus mejores momentos”, expresó sin imaginar la lluvia de comentarios que recibiría. “La violencia no está justificada jamás. Un mal chiste no se combate con un golpe. Prepotencia en su máxima expresión”, expresó el músico Alex Otaola, mientras que Zulema Arroyo, “la médium latina”, comentó: “Lamentablemente, no estoy de acuerdo con la violencia. Lo debió de manejar en otro foro fuera de cámaras en privado”.

Critican a Veneno Sandoval por apoyar al actor La actriz dominicana Celines Toribio fue otra de las famosas que se le fue con todo a Veneno Sandoval por apoyar a Will Smith: “El lío es que pueda que haya estado molesto, pues que vaya y lo hable con Chris backstage, pero eso de subir y golpear y luego gritar malas palabras. No lo vi bien, soy su fan en todo y me da pena que haya perdido su control emocional”. “Justo lo que no necesitamos… Cuan difícil será que este mundo mejore”, “No estoy de acuerdo con la violencia, debió de manejarlo fuera de cámara y respetar los premios y a todos sus compañeros”, “Con la familia no se juega… Pero a golpes no se resuelve nada”, “Lo más vergonzoso es que nadie, absolutamente nadie, desaprobó la vergonzosa actitud de Will Smith. La agresión nunca es una opción, de hecho es inaceptable” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Se solidariza con Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith A pesar del escándalo que provocó por mostrar su apoyo a Will Smith, Veneno Sandoval compartió una nueva publicación, ahora solidarizándose con la esposa del actor, la también actriz y productora Jada Pinkett Smith: “¿La alopecia es una razón para que alguien se burle de ti? No al bullying”. La exconductora del programa Suelta la sopa compartió un texto en el que se menciona que Jada sufre de una enfermedad autoinmune que le causa alopecia, lo cual confesó el pasado 28 de diciembre del 2021: “Chris Rock se ha burlado de Jada Pinkett desde hace años… en el Oscar y en sus presentaciones… Will está harto de estas burlas del ‘comediante’.

“Patético todo” Nuevamente, Veneno Sandoval no salió muy bien librada por compartir una publicación en la que se solidarizó con Jada Pinkett Smith, y de paso apoyó a Will Smith por darle una cachetada a Chris Rock: “Patetico todo! Los 2 y no es la forma, ni el lugar para nada. Se ha perdido el respeto a todo nivel, lo ordinario es lo que prevalece… falto la pistola, qué horror todo!”, expresó la actriz Ana Karina Manco. “¿Quién se burló? ¿Cómo sabes si él lo sabía? Solo la comparó con un famoso personaje, GI Jane”, “No está bien apoyar la violencia, sea de quien sea, por favor, no normalice esas cosas”, “No a la violencia”, “Tampoco es razón para utilizar la violencia! Con educación y elocuencia, Will Smith pudo haber escogido manejar su enojó o su descontento hacia el comentario. Pero con violencia, nunca!!! Continúas justificando abuso físico, como si fuera algo inofensivo…”, se puede leer en más comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“La burla no se puede normalizar” Por último, Veneno Sandoval dio la cara y subió un nuevo video para expresar más a fondo su postura luego del incidente en los Premios Oscar 2022 entre Will Smith y Chris Rock luego de que el comediante hiciera un chiste a expensas de la actriz y productora Jada Pinkett Smith. “Todo mundo hablando de lo que pasó con Chris Rock y con Will Smith, que Will Smith podría llevar cargos legales, el Instagram entero con opiniones divididas de aquí y de allá”, comentó la preentadora de televisión, quien se declaró parte del “Team Will”, y pidió a sus seguidores que leyeran toda la publicación.

Se ponen del lado de Veneno Sandoval “Y si bien es cierto que cada quien puede colocar en sus redes sociales lo que piensa de cualquier cosa que ocurra, yo lo único que me pregunto ¿y si Chris Rock se hubiese metido con el protagonista que ganó de la película Coda? Me encantaría leerlo, porque yo pienso que la violencia no está bien, pero la burla no se puede normalizar”, expresó Veneno Sandoval. “Lo que más me preocupa es que piensen que la violencia verbal es menos violencia que la física”, finalizó la presentadora de televisión, quien ahora sí recibió muestras de apoyo de parte de sus seguidores: “Cien por ciento de acuerdo, no fue una broma”, “La familia se respeta”, “Así es, Venenosa, duelen más las palabras que los golpes” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).