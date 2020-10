¡Irreconocible! Carolina Sandoval pública una selfie de ella

Los internautas dicen que con tanto filtro no se parece a ella

Las criticas parecen seguir a la Veneno Sandoval.

La ex conductora del programa de revista Suelta la sopa, Carolina Sandoval, mejor conocida como la Veneno Sandoval, no da abasto con las críticas que constantemente recibe en redes sociales.

En esta ocasión, a la venezolana la juzgaron tras publicar una fotografía de ella con un “exceso de filtro” para gusto de muchos de sus seguidores.

En la instantánea, publicada el día de hoy en su cuenta oficial de Instagram, la Veneno Sandoval compartió una selfie de ella, mientras que para algunos luce bastante guapa, para otros no fue así, siendo una vez más criticada en redes sociales.

La fotografía trae como leyenda lo siguiente: “…Mi papá siempre decía que la belleza de las piedras perdura en el tiempo porque la belleza de las rosas es efímera…es por eso que, aunque existan miles de filtros y los utilicemos nunca olvides cuidar tu belleza interior también. Firma: María Carolina. By the way que Bella me veo con este filtro de @mauricio_mejia. #cosasquesientecaro, #madred2”.

La publicación ya cuenta con más de 32 mil “me gusta” y un sinfín de comentarios, que, a pesar de que la Veneno, como es ya costumbre últimamente en sus publicaciones, desactivó todos los comentarios, sin embargo, hubo varios internautas que sí alcanzaron a comentar.

Hubo una persona que dijo que Carolina en esa foto se parecía a la misma diva de la Banda, la fallecida cantante, Jenni Rivera: “De pronto vi a Jenni Rivera” a lo que un internauta respondió lo siguiente: “Ni a cuál de las dos irle. ¿Las dos son bellas de alma?”.

Otro comentario parecía bastante confundido con el nombre real de la Veneno Sandoval: “¿María Carolina quién es?” A lo que hace responder a la misma Carolina, quien en tono de sarcasmo escribe lo siguiente: “Averigua”.

Posteriormente a esto más respuestas no se hicieron esperar ante este comentario.

