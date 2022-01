Vendedora de flatulencias termina en el hospital

Conoce a la influencer Stephanie Matto, quien se hizo millonaria por vender flatulencias

Estas fueron las complicaciones de salud que tuvo Stephanie

Vendedora de flatulencias hospitalizada Stephanie Matto. No cabe duda que el internet está repleto de sorpresas y oscuros secretos que aún no conocemos, cosas que no tenemos ni idea que existen. Como este caso, que se trata de una mujer que se hizo millonaria por vender gases que expulsa de su cuerpo.

Su nombre es Stephanie Matto, y es celebridad de la televisión que vende frascos con sus gases por $1,000 dólares. Esta chica fue estrella del reality 90-Day Fiance y asegura que gana unos $50,000 dólares a la semana vendiendo frascos con sus gases, además en su cuenta de TikTok, la joven documenta lo que come y hace para mantener su negocio y que le siga rindiendo frutos.

Stephanie Matto está hospitalizada por hacer tanto esfuerzo

Esta modelo e influencer, quien se dedica a vender sus flatulencias en frascos y venderlos por $1000 dolares, se hizo tendencia este martes tras darse a conocer que había sido hospitalizada de emergencia debido a serios problemas de salud que se derivan del esfuerzo que hace al producir las flatulencias.

De acuerdo al portal ‘El Heraldo de México’, Stephanie Matto, de 31 años y originaria de Connecticut, Estados Unidos, fue trasladada a urgencias tras sufrir síntomas semejantes a un “ataque cardíaco”, los cuales incluyeron dolores punzantes en el pecho. Cuando ingresó los médicos se dedicaron a realizarle los estudios necesarios para ver de donde provenían las dolencias.