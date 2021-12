Ambulante se frustra por no vender sus dulces y los tira al piso

Usuaria de Facebook graba a la persona y se hace viral

Esto es lo que piensan las personas con respecto a la lamentable situación Vendedor mexicano tira sus algodones de azúcar: No cabe duda que la pandemia por Covid-19 ha afectado a miles de personas a nivel económico y social, en especial, a vendedores en la calle que se ganan el pan de cada día comercializando chicles, dulces, juguetes que les compra la gente que sale a la calle. Recientemente se ha dado a conocer, según información proveniente del Banco Mundial ,que la pandemia de COVID-19 empujará a entre 88 millones y 115 millones de personas a la pobreza extrema este año. Mientras que la cifra total llegará a los 150 millones para 2021, según la gravedad de la contracción económica. Captan a vendedor de algodones en un momento de desesperación y frustración La lamentable situación se llevó a cabo en Reynosa, Tamaulipas, una mujer de nombre Erika Sosa, iba en su coche cuando le tocó presenciar un momento poco agradable. Pues vio a un hombre vendiendo algodones de azúcar en la calle, el cual, en un momento de frustración decide tirar el palo que llevaba cargando con éstos, y los empieza a patear Erika cuando decide comenzar a grabar el momento, se puede ver en las imágenes del Facebook de dicha usuaria, a este hombre desesperado, según lo que cuenta esta chica, él se acercó a querer vender estos dulces, pero al ver que nadie le compraba completó la acción anteriormente mencionada. Al ver lo sucedido, Erika relata que llamó al señor y le compró algunos que ya estaban en el piso. Al momento del hombre vendérselos, le confesó que en todo el día no había vendido nada.

Vendedor mexicano tira sus algodones de azúcar: La chica hace una reflexión para todas las personas En la descripción de dicho video que se ha viralizado por todo Facebook, Erika Sosa escribe: Compremos y ayudemos a los que más necesitan, son personas que trabajan, no que piden dinero sin hacer nada…”, cabe resaltar que Erika, además de grabar el momento, también describió la situación. Aún así, hay personas que no tardaron en lanzar críticas en los comentarios: “Yo siempre que encuentro a alguien, compro, aunque odio los dulces, aunque no los coma, lo hago por ayudar, igual a los que hacen su shows en los semáforos, les doy unas monedas…”. A lo que Erika no tardó en responder: “yo lo grabé Sr, y le pagué todos los que estaban en el piso. Llegamos a casa con los algodones aplastados pero bien ricos”.

Vendedor mexicano tira sus algodones de azúcar: Esto es lo que opinan los usuarios de Facebook Como lo mencionamos anteriormente, la gente no tardó en responder a dicho video, y algunos, como ya lo vimos a criticar sin conocer la historia completa. Muchas personas aplaudieron la actitud que tomó Erika Sosa, ya que no cualquiera hubiera hecho lo mismo. “En mi caso, trato de ayudar a las personas que veo por las noches vendiendo, al de las flores.. porque desde mi punto de vista si están hasta tarde es porque en realidad tienen necesidad, si no traigo para comprar al menos doy una moneda”, “Exactamente trabajo honrado y no puedo imaginar la impotencia para dañar su mercancía”, “Qué impotencia”, son solo algunos de los comentarios que podemos encontrar en dicho video. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DEL SEÑOR VENDIENDO SUS ALGODONES.

¡Captan a vendedor de algodones de azúcar sin cubre bocas y esta fue la razón! Muchas cosas han cambiado a raíz de que el Covid-19 llegó al mundo, pues ya no podemos hacer cosas que veíamos normales anteriormente, como ir a diferentes lugar sin el cubrebocas, pues sigue siendo un requisito en casi todas partes del mundo. En este caso, fue captado el momento en el que una vendedora de algodones de azúcar infla las bolsas en donde mete éstos y causó miles de críticas en redes sociales. Según ‘Sopitas’ esta acción fue grabada y subida a la plataforma de ‘Tik Tok’ y se viralizó de inmediato. Fue por medio de la usuaria con nombre de @ivonnepamanes, quien grabó dicha acción. Esto sucedió en Torreón, Coahuila en la Feria de Torreón.

Vendedor mexicano tira sus algodones de azúcar: Las críticas no se hicieron esperar El video no tardó en viralizarse en todo México, pues bastantes personas criticaron la acción que realizó esta mujer Ivonne Pamanes, la chica que grabó el video pone en la descripción que todo estaba muy bien mirando cómo los hacían, pero entonces vino el indescriptible momento. Y no sería un gran revuelo si no fuera por la situación que estamos pasando a raíz del virus del Covid-19, nadie hablaría de eso y sería una acción bastante común. Cabe resaltar que la pandemia aún no termina, ya que recientemente se ha detectado una variante del virus, Omicron.

Estos opinan los usuarios en Tiktok Los usuarios en ‘Tiktok’ no tardaron en comentar sus respectivos puntos de vista, entre los que ponen que no debería de importarle a la gente que esta acción (que según es normal), suceda, y por otra parte, están todos aquellos que culpan al evento de aceptar este tipo de cosas y que se castiguen. “Gracias por la información y es para nunca comprar eso a nuestros hijos o para nosotros mismos”, “Ok está mal, pero tú qué haces fuera de casa en pandemia? digo también es un riesgo?” (refiriéndose a la chica que grabó el video), “Leyendo como critican me pregunto: ¿y apoco todo lo que se meten a la boca lo lavan o desinfectan?”.

Vendedor mexicano tira sus algodones de azúcar: Este joven se hace viral por comprarle todas las rosas a un señor en la calle A través del portal ‘Sopitas’ nos enteramos de una historia que nos llenó de conmoción por ser una buena acción, y es por eso que en un video que recientemente se viralizó, un joven llama a un señor de la tercera edad para comprarle todas las rosas, esto llenó de conmoción y felicidad a miles de personas. En el video se ve cuando el chico le pregunta al señor: ¿Qué hace cuándo vende todo?”, a lo que le respondió que cuando acaba de vender toda su mercancía corre a su casa a descansar. Y es aquí, cuando el momento se torna completamente tierno y lindo.

Las conmovedoras palabras que le dijo Cesar Miguel al señor que vende rosas “Ojalá Dios me preste vida para llegar a la tercera edad y ser un hombre honrado y trabajador como usted”. Esto le dijo el joven con nombre de Cesar Miguel, el hombre le contestó: “Dios lo bendiga y lo va a conceder. Gracias, feliz Navidad”. Este video rápidamente se ha hecho viral en las redes, y muchos le aplauden a este chico por su empatía. Los usuarios de Tiktok no tardaron en compartir comentarios al respecto: “Que chingón padre santo, esa es la mera actitud”, “Me encanto tu actitud”, “¡Daría todo por que Dios me ponga en mi vida in hombre así y mexicano tal cual se tenía que decir y se dijo!, “Así somos los verdaderos hombres cuando esta en nuestras manos o bolsillos cuando se puede. Un abrazo carnal.”

Familia le compra las paletas a un vendedor en Estados Unidos Hablando de personas bondadosas y de buen corazón, por medio de otro Tiktok conocimos a Don Refugio, un hombre de 70 años que vive en South East Side en Chicago, que como muchos adultos mayores, Don Refugio va a ganarse el pan de cada día vendiendo paletas de Hielo. A través del portal ‘Sopitas’ vimos que el 21 de junio, una familia de apellido “Mosqueda” se encontraba paseando, al darse cuenta que el señor estaba acalorado y al verlo ya mayor, se acercaron y decidieron comprarle todas las paletas de hielo que el señor llevaba consigo en su carrito.

Vendedor mexicano tira sus algodones de azúcar: La gente se conmocionó y no dudó en agradecerle a este hombre por su linda acción Miklo_98 es el nombre del usuario que hizo esto posible en el año 2020, este video sigue conmocionando a miles de personas y aplauden dicha acción, esto nos hace pensar que todavía existen buenas personas que ayudan a otras a salir adelante. “Sos un sol, hermoso gesto”, “¡Lo había visto en Twitter! Qué alegría que me salió en fyp el original. Muchas gracias por ayudarlo”, “Estoy llorando qué hermoso. Dios los bendiga”, son algunos de comentarios que podemos encontrar en el video.