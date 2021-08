Este sábado venció la moratoria contra los desahucios en Estados Unidos decretada en medio de la pandemia

Los pasados once meses ha impedido desalojar a los inquilinos que no paguen el alquiler

La moratoria fue emitida en septiembre del año pasado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

Vence moratoria desalojo inquilinos. Luego de que la administración del presidente Joe Biden no pudiera hacer nada para evitar el desalojamiento de inquilinos, las malas noticias continúan, ya que este sábado ya vence la moratoria contra los desahucios en el país, el cual fue decretada en medio de la pandemia de la covid-19. Durante los pasados once meses ha impedido desalojar a los inquilinos que no paguen el alquiler.

Así, ahora los propietarios de departamentos y casas que están en alquiler ya pueden iniciar los trámites para desalojar a esas personas quienes no estén pagando su hospedaje, a menos que la ciudad o el estado en que se encuentra su propiedad tengan normativas propias que sigan impidiéndolo, algo que no ocurre en todo el país, según Agencia Efe.

Vence la moratoria de desalojo

Esta reforma que va contra los desahucios fue emitida en septiembre del año 2020 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), que prohibieron los desalojos alegando que estos representaban un riesgo sanitario en plena pandemia del coronavirus.

Cabe mencionar que anteriormente se había extendido para que no venciera inmediatamente, y lograron que su vencimiento fuera este 31 de julio, pero la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, advirtió que esa opción “ya no está disponible” debido a una decisión del mes pasado del Tribunal Supremo de EE.UU.