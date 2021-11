Variante omicrón: EEUU anuncia restricciones y Biden emite advertencia

Las restricciones no afectarán a los ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales de Estados Unidos que se encuentren en esos países, aunque estos sí tendrán que presentar un test de covid-19 negativo antes de volar a Estados Unidos, explicó el reporte de Efe.

En un comunicado, la Casa Blanca anunció que las restricciones incluirán, además de Sudáfrica, a Mozambique, Namibia, Zimbabue, Botsuana, Lesoto, Malawi y Esuatini. El Gobierno se refirió únicamente a “restricciones en el tráfico aéreo”, y no dio por el momento más detalles acerca de cuáles son exactamente las implicaciones, acotó Efe.

“Tomen su vacuna de refuerzo ahora, para que puedan tener esta protección adicional durante la temporada de vacaciones”, instó Biden a los estadounidenses totalmente vacunados. También instó a los adultos y a los niños quienes aún no se han colocado la vacuna contra el covid a “vacunarse hoy”.

“No sabemos mucho sobre la variante, salvo que es muy preocupante. Parece que se extiende rápidamente”, expresó Biden a los periodistas en Nantucket, Massachusetts, el viernes, según un informe de CBS News citado por Newsweek. Luego de reunirse con Fauci, se informó sobre las restricciones de viajes aéreos desde Sudáfrica y otros siete países a partir del 29 de noviembre para frenar la propagación de la nueva variante, pero no se mencionó hasta cuándo durarían las prohibiciones.

Según Efe, los expertos de la OMS señalaron que la nueva variante parece ser más contagiosa que las anteriores, aunque todavía no se tienen datos para determinar si es más o menos resistente a las vacunas contra el covid-19. De momento, la variante omicrón se ha detectado en Sudáfrica, Botsuana, Hong Kong (China) y Bélgica.

La lesión fue descubierta por el equipo médico durante el reconocimiento rutinario al que se sometió la semana pasada al practicarle una colonoscopia, según el informe hecho público por el médico del presidente, el doctor Kevin C. O’Connor. Se trata, según este informe, de “un adenoma tubular, que es una lesión benigna de crecimiento lento, pero se cree que es precanceroso”, aunque no se requieren más acciones por el momento.

¿Qué tipo de lesión tiene Biden?

La lesión, un adenoma tubular, era similar al que le fue extraído en 2008, escribió el doctor Kevin C. O’Connor, médico del presidente, en un reporte publicado el miércoles por la Casa Blanca. Se recomiendan controles rutinarios. De acuerdo con el doctor de Biden, el presidente muestra algunos síntomas de envejecimiento, informó The Associated Press.

La Clínica Mayo define un pólipo de colon como un pequeño grupo de células que se forma en la pared interna del intestino. Según su cibersitio, la mayoría son beningnos, aunque algunos pueden derivar en cáncer de colon con el tiempo. “La mejor prevención para el cáncer de colon son las revisiones periódicas y la extirpación de los pólipos”, advierte la clínica.