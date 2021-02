Hasta el momento la publicación ha obtenido una gran respuesta de parte de los seguidores, donde cuenta con un total de 475 reacciones de “me gusta”, y 29 comentarios. Lo anterior a unos días de que Ivanka Trump, su ex cuñada,, apareciera empapada de sudor y presumiendo tremenda pierna también mini falda de tenis.

Incluso en su cuenta de Twitter , Vanessa publicó una imagen donde muestra aún más de cerca su cuerpo, pero ahora luce un bikini en color rojo, la modelo es la envidia de muchas, ya que tener esa figura después de tener 5 hijos es algo de asombrar: “¡Disfrutando las últimas semanas del verano con mis hijos antes de que la escuela remota comience de nuevo! ¡Educar en casa a 5 niños no es fácil! ¡Deseando a todos buena suerte!”, dijo Vanessa.

Reacciones en redes sociales

Vanessa Trump bikini. Varios internautas quedaron asombrados con Vanessa Trump, por la figura que presume en sus redes sociales, después de haber tenido a 5 hijos, los cuales aparecen en las instantáneas.

“Mamá increíble … luciendo increíblemente hermosa”, “¿Cómo es que un HOMBRE deja una familia de 5 hermosos niños así?”, “Pasa un buen rato en la playa en familia”, comentaron algunos usuarios.

“Probablemente sea mucho más fácil cuando puede pagar un tutor personal y no está tratando de educar en casa mientras mantiene un trabajo para mantener a su familia. Probablemente deberías sentarte fuera de este”, dijo otro internauta.

Algunos se preguntan si el hijo del ex presidente aún la mantiene: “¿Su ex esposo paga la manutención de los hijos y la pensión alimenticia o como si su papá no pagará sus facturas?”.

También hubo quienes se mostraron felices al ver a la modelo: “Es genial verte a ti y a tus hijos. ¡Eres una dama hermosa y elegante! Tus hijos tienen la bendición de tenerte como mamá; Ningún trabajo es más importante que ser un buen padre”.

“Un joven de este mundo miserable tiene sueños y aspira a un futuro maravilloso con su familia, pero el destino le ha impuesto ser pobre, por eso les pido a los que escuchan mi voz o sienten mi dinero que me saquen de quien soy. Gracias.”, “Pido disculpas por todos los idiotas en Twitter que no pudieron ser respetuosos. Sale con una imagen hermosa y un mensaje positivo y mira lo desagradables que son estos perdedores. ¡El agua se ve perfecta!”, fueron algunos de los comentarios.

