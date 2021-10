Siguen las malas noticias en el medio artístico de México

Luego de que Verónica Toussaint confirmara que tiene cáncer de mamá, la actriz y conductora Vanessa Oyarzún confiesa que fue diagnosticada con cáncer de tiroides

“En enero, a mí me dio Covid y me sentí una pelotita en el cuello”, reveló la también modelo, mejor conocida como La vecina. Apenas unos cuantos días después de que Verónica Toussaint confirmara que tiene cáncer de mamá en pleno programa en vivo, la actriz y conductora Vanessa Oyarzún, mejor conocida como La vecina, confiesa que fue diagnosticada con cáncer de tiroides. Relacionado Informan que Inés Gómez-Mont y su esposo serán encarcelados en una prisión de máxima seguridad (FOTO) Choque de autobús escolar deja 16 alumnos lesionados Matan a dos niños venezolanos en frontera con Colombia (VIDEOS) Fue a través de una reveladora entrevista que concedió al programa De primera mano de Imagen, conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, y que está disponible en YouTube, que la también modelo abrió su corazón y compartió cómo ha sido todo este proceso. “Me sentí una pelotita”, dice Vanessa Oyarzún, La vecina La actriz y conductora comentó que hoy en día está recuperándose en casa tras haber sido sometida a una cirugía, por lo que se encuentra “bastante afónica”. Fue a finales de julio pasado que le entregaron sus estudios donde le dicen que tenía un tumor maligno y cáncer en la tiroides. “No tuve ningún síntoma. En enero, a mí me dio Covid y me sentí una pelotita en el cuello, yo pensé que era un ganglio inflamado por la misma enfermedad y lo dejé pasar hasta julio que me vine a hacer los primeros estudios y mi mamá me dijo que me veía el cuello del lado derecho más grueso, más ancho”.

“Aquí hay un tumor doble” Durante la entrevista, que se realizó vía telefónica, se le escucha bastante agitada a la actriz y conductora debido a los estragos de esta terrible enfermedad: “Yo me acuerdo que tengo una pelotita y me la toco y siento que me ha crecido”. Vanessa Oyarzún, La vecina, recordó que al día siguiente tenía cita con su ginecólogo, quien le hizo un ultrasonido y ahí fue donde le dijo que había un tumor doble, una parte líquida y una parte sólida, la cual no se veía bien, por lo que había que descartar que fuera cáncer.

Vanessa Oyarzún, La vecina, acudió con un especialista A punto de terminar con esta reveladora entrevista, donde la actriz y conductora Vanessa Oyarzún, La vecina, compartió que fue diagnosticada con cáncer de tiroides, recordó que acudió con un especialista para realizarse un ultrasonido y después con un oncólogo. “La tiroides no me la removieron, realmente por el tamaño de mi tumor, me la tuvieron que extraer por completo. Ahora me van a hacer otros estudios con yodo radioactivo para descartar que haya alguna otra célula cancerígena en mi cuerpo”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Así dio a conocer la noticia Hace apenas un par de días, por medio de sus redes sociales, Vanessa Oyarzún informó que fue diagnosticada con cáncer de tiroides a través de un comunicado de prensa. Antes de entrar de lleno, agradeció a los medios de comunicación por estar al pendiente de su salud, “Quiero comentarles que, efectivamente, fui diagnosticada con cáncer de tiroides, debido a eso tuve un duro proceso personal y médico, hasta que la semana pasada, me extirparon la tiroides junto con el tumor, el cual me confirmaron era maligno”.

“Es momento de hacerlo público”, dice la actriz y conductora La actriz y conductora, quien también es comediante, compartió que ahora lo que le queda es esperar algunos resultados de varios estudios para saber que tan afectado quedó su estado de salud y sí se pudo erradicar la enfermedad. “Aunque hasta ahora he vivido mi guerra contra el cáncer de manera privada, es momento de hacerlo público, para que la gente sepa que si se puede luchar contra él y se le puede ganar la batalla”, compartió Vanessa Oyarzún, La vecina.

Le muestran su apoyo a Vanessa Oyarzún, La vecina No pasó mucho tiempo para que sus seguidores le mandaran buenos deseos a la actriz y conductora, quien a pesar de ser venezolana, ha trabajado mucho tiempo en México: “Mi Vane hermosa recibe un abrazo sincero y con cariño. Esperamos tu pronta recuperación”, comentó La Maniguis. “Mi vida linda, Dios te bendiga y te cuidé corazón lindo, estaremos en oración”, escribió el actor y conductor mexicano Mario Bezares, mientras que la también conductora Jessica de Luna dijo: “¡Fuerza Vane! ¡Eres fuerte! Te mando un cálido abrazo”.

Conductora mexicana revela que tiene cáncer en pleno programa Cuando nadie lo hubiera imaginado, la conductora mexicana Verónica Toussaint reveló que tiene cáncer en una emisión del programa ¡Qué chulada!, el cual conduce junto a Mariana H y Annie Barrios y que se transmite por Imagen Televisión. “Nos recuerdan que hay que explorarnos, que hay que hacernos la mastografía, que tenemos que ir al doctor y que debemos checarnos, pero nadie, nadie te prepara cuando te dicen ‘tienes cáncer'”, reveló Verónica Toussaint con evidente tono de molestia.

“Esta vez me tocó a mí” De frente a la cámara, la conductora mexicana Verónica Toussaint reveló que ahora le ‘tocó a ella’: “Hace más de un mes me detectaron cáncer de mama y hoy decido compartirlo aquí con ustedes en este foro con mis ‘chuladas’ (refiriéndose a sus compañeras)”. “Es un proceso muy intenso para mí, y sobre todo para los que me rodean y me quieren cerquita, pero confío en la ciencia y confío en los tratamientos que desde hace unas semanas ya me estoy haciendo para que este periodo pase pronto y de la mejor manera”.

Conductora mexicana invita a las mujeres a que se revisen mensualmente En otra parte de su mensaje, la conductora mexicana hizo la invitación a las mujeres para que se revisen cada mes y acudan regularmente con el doctor, pues no se trata únicamente de una campaña de salud al estar en octubre, el llamado mes rosa. “El porcentaje de las personas que se hacen mastografías lamentablemente es muy ‘bajito’ y la detección oportuna puede salvar vidas. A título personal, estar aquí todos los días con el apoyo de Imagen Televisión, de mis compañeras y de todos mis compañeros que hacen este programa ha hecho que este proceso sea más luminoso”.