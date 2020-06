Vanessa (Laine) Bryant – Wiki Latino – Biografía – Mundo Hispánico

Nombre: Vanessa (Laine) Bryant

Vanessa Cornejo Urbieta nació el 5 de mayo de 1982 en Huntington Beach, California.

Su madre es Sophie Laine, una mujer que crió a sus dos hijas por su cuenta después de su divorcio del padre de estas.

En 1990, su Sophie Laine contrajo nupcias con Stephen Laine, de quien Vanessa adoptó el apellido unos años más tarde.

Vanessa es de ascendencia mexicana, irlandesa, alemana e inglesa. Desde temprana edad se inclinó por los deportes y las artes, uniéndose al equipo de porristas de St. Boniface Parochial School, donde en 1996 inició sus estudios de preparatoria, mismos que culminó al transferirse a Marina High School, en Huntington Beach, California, de donde se graduó con honores en el año 2000.

En su adolescencia, Cornejo se destacó por tener una conducta ejemplar, así como por llevar una vida privada extremadamente controlada por su madre, quien le otorgaba una hora de llegada y le solicitaba reportarse cada hora cada vez que salía fuera de casa.

Vanessa no solo debía reportarse periódicamente, sino que requería salir acompañada para contar con la aprobación de su madre, quien consideraba peligroso que su hija saliera a fiestas.

A pesar de esta situación, Sophie Laine no tuvo reparo en aceptar la relación de su hija con el jugador de baloncesto Kobe Bryant, y no dudó en aprobar el matrimonio de los jóvenes a pesar de haberse comprometido a los seis meses de conocerse.

En el ámbito profesional, Vanessa decidió perseguir su pasión por el baile, llegando a participar en videos musicales de artistas de gran talla como Snoop Doog, Tyrese, Ludacris y Pharrell. De manera alterna, se dedicó al modelaje.

Matrimonio

Vanessa Cornejo conoció a Kobe Bryant Bryant en el año 1999, cuando ella tenía 17 años y el jugador 20, durante la grabación de un video musical en el que Cornejo participó como bailarina.

El video musical en cuestión se trató de G’d Up, de Tha Eastsidaz. En el set de grabación se encontraba Bryant, quien se cree estaba a punto de lanzar un álbum discográfico que finalmente no fue lanzado al mercado.

Ahí, vio el jugador de la NBA vio por primera vez a Vanessa, y el flechazo fue mutuo, por lo que en cuestión de días comenzaron a salir y frecuentarse de manera seguida, culminando en un noviazgo que muy pronto se convertiría en una larga historia de amor entre ambos.

En el año 2000 la pareja se comprometió, contrayendo nupcias bajo la religión católica el 18 de abril de 2001.

La polémica envolvió al joven matrimonio, pues la familia inmediata de Bryant manifestó su desacuerdo con la unión. Algunos medios llegaron a asegurar que la familia Bryant no aprobaba a Vanessa por ser ser ascendencia latina; aunque esto no ha sido confirmado, es un hecho que los padres del jugador no asistieron a la ceremonia religiosa ni felicitaron pública o privadamente a la pareja.

Esto significó un distanciamiento entre Kobe y sus padres, mismo que se dio por terminado con el nacimiento de la primogénita de los Bryant, Natalia, en 2003.

En 2003, Vanessa se convirtió en madre por primers vez, cuando dio a luz a su hija Natalia Diamante. En el año 2005 tuvo un embarazo ectópico que derivó en un aborto; no obstante, en el 2006 nació su hija Gianna Maria-Onore, quien heredaría de su padre el gusto por el baloncesto, convirtiéndose en una jugadora estrella en la escuela donde cursaba sus estudios.

2016 y 2019 marcaron el nacimiento de sus hijas menores, Bianka Bella y Capri Kobe, quien tenía tan solo unos meses de nacida al momento del fallecimiento de su padre.

Familia

Sofia Laine (madre)

Stephen Laine (padre)

Sophie Laine (hermana)

Kobe Bryant (esposo; 2001-2020)

Hijas

Natalia Diamante Bryant (n. 2003)

Gianna Maria-Onore Bryant (n.2006- m.2020)

Bianka Bella Bryant (n. 2016)

Capri Kobe Bryant (n. 2019)

Polémica

Aunque su vida profesional gozó de un gran prestigio, Kobe Bryant no pudo escaparse de la polémica, y en el año 2003 fue acusado de abuso sexual por Katelyn Faber, quien aseguró que el jugador había abusado sexualmente de ellas mientras se encontraba hospedado en el hotel Lodge & Spa, ubicado en Eagle, Colorado.

Aunque no fue encarcelado, el jugador admitió haber sostenido relaciones sexuales con Faber, mismas que él consideró consensuadas.

Después de ofrecer una disculpa pública, en 2004 le fueron retirados los cargos de abuso sexual. En todo momento, Vanessa Bryant se mostró unida a la leyenda de los Lakers y mostró públicamente el apoyo hacia su esposo y padre de sus hijas.

En el año 2011 Vanessa Bryant comenzó con los trámites de divorcio, alegando diferencias irreconciliables, lo que ocasionó que tanto Vanessa como Kobe acordaran compartir la custodia de sus dos hijas en ese entonces.

Después de una serie de eventos que no han salido a la luz pública, el matrimonio acordó dejar a un lado los trámites para su separación y a partir de ese momento se mostraron como un matrimonio sólido que había dejado atrás sus diferencias del pasado.

Muerte de Kobe y Gianna Bryant

La mañana del 26 de enero de 2020 Kobe Bryant, su hija Gianna y seis acompañantes emprendieron un vuelo a bordo del helicóptero Sikorsky S-76 matrícula N72EX, piloteado por Ara Zobayan, un experimentado piloto de origen armenio que acostumbraba trasladar a diferentes celebridades de California.

El despegue del helicóptero se realizó a las 9:06 a.m. en el aeropuerto John Wayne del condado de Orange, California, bajo condiciones climáticas que fueron reportadas como adversas por diferentes expertos en aviación.

Minutos después del despegue, y después de haber volado en círculos durante varios minutos sobre el condado de Glendale, California, el helicóptero que transportaba a Bryant se estrelló minutos antes de las 10:00 a.m. en las montañas de Calabasas, California.

Los primeros reportes indicaron que el deportista se encontraba con su esposa y tres de sus hijas; sin embargo, después de algunas horas se confirmó que el único familiar de Bryant que viajaba con él era su hija Gianna, de 13 años.

Al lugar llegó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, quienes constataron que ninguno de los pasajeros había sobrevivido al percance.

Actualidad

Hoy en día, Vanessa Bryant se encuentra al frente de la Fundación Mamba & Mambacita Sports, que recibe donativos para otorgar becas que propicien la participación de niñas y jóvenes en el baloncesto.