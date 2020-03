Kobe Bryant testamento. Capri, la hija menor del fallecido ex astro de la NBA, Kobe Bryant se encuentra fuera del testamento que dejó su papá, y ahora Vanessa, la viuda, intenta que un juez le autorice que se modifique el documento para que resulte beneficiaria de los bienes y fortuna que poseía y le sean entregados, ya que su redacción y firma se hizo antes de su nacimiento, esto de acuerdo a información que se publicó en el portal de Daily Mail.

En la página de internet de este medio de comunicación se establece que el documento se ha cambiado en varias ocasiones, la última de ella en el año 2017. Vanessa Bryant hizo la solicitud en un tribunal de Los Ángeles para que su hija Capri resulte beneficiada con la herencia de su padre.

Capri es la más pequeña de sus hijas. En el accidente además de Kobe Bryant murió su hija Gianna, quien tenía 13 años de edad. En el percance aéreo fallecieron otras personas, conocidas de la familia Bryant, esto el 26 de enero pasado mientras viajaban en un helicóptero y se estrellaron.

La información se puede ver en el portal de Daily Mail y se detallan los aspectos más importantes de la petición que hizo la viuda de Kobe Bryant al juez.

La muerte de Kobe Bryant conmocionó al mundo entero, y las imágenes de su accidente fueron impactantes, tanto que se filtraron algunas muy fuertes, por lo que el comisario del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, dijo que ocho agentes habrían tomado o compartido fotografías que mostraban escenas crudas del accidente.

Sin embargo, el jefe policial aseguró que había ordenado a los agentes borrar esas imágenes.

“Ésa fue mi prioridad, asegurarme de que esas fotos no existieran más”, aseveró Villanueva el lunes, en declaraciones a NBC News. “identificamos a los agentes involucrados, quienes acudieron al cuartel voluntariamente, admitieron que habían tomado estas fotos y las borraron. Y estamos satisfechos por el hecho de que los involucrados hayan hecho eso”.

El comisario dijo que, en la semana del accidente, se enteró de que incluso ocho agentes habrían estado involucrados.

“Comunicamos en términos claros que esa conducta era inexcusable”, aseveró Villanueva. “Quiero decir, había gente que lloraba la pérdida de sus seres queridos. Era una inconciencia tener esto, encima de todo lo que había pasado”.

Villanueva explicó que el departamento policial carece de una política específica sobre tomar fotografías con teléfonos para uso personal. Sin embargo, afirmó que planea cambiar esa situación, y expresó su deseo de que una ley estatal prohíba tomar fotografías no autorizadas de escenas de accidentes donde aparezcan cadáveres.

En declaraciones al canal KABC-TV, Villanueva dijo que los agentes enfrentan una investigación y posibles medidas disciplinarias, aunque no las precisó.

El departamento policial tiene una política que prohíbe tomar y compartir fotografías en escenas de crímenes. Sin embargo, ésta no se aplica a accidentes, dijo el comisario a otro canal, KCBS-TV.

Bryant, su hija y otras siete personas fallecieron el 26 de enero, cuando su helicóptero se estrelló contra una colina en la localidad de Calabasas, al noroeste de Los Ángeles, en medio de una densa niebla. Las víctimas se dirigían a un torneo de basquetbol juvenil en las instalaciones deportivas que Bryant tenía en Thousand Oaks.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) sigue investigando el accidente.

