De acuerdo con el portal mexicano El Universal , la actriz participó en el evento llamado VallartaBodiFit, un concurso en donde la ex miss universo consiguió tres medallas; el primer lugar en el Open Clase C, el Primer premio en Masters y el tercer lugar en la categoría femenil de novatas.

En sus publicaciones, se logra observar a la modelo, presumiendo su tonificado cuerpo, además de la preparación que tuvo para poder ganar su concurso de fisicoculturismo: “Muy pronto. El objetivo se acerca, y si no se llega a cumplir, se seguirá trabajando con la misma tenacidad. Gracias a todos los que me entregan sus buenas vibras y APOYO INCONDICIONAL!” se podía leer al pie de sus videos.

Comentarios como: “Tan guapa que eras antes de esta transformación, está bien hacer ejercicio y estar marcadita, tonificada, pero así ya perdiste lo femenina”, provocaron que la actriz respondiera con lo siguiente: “Lo CUIDADO, lo femenina también se lleva en “la boca”, y aunque la mona se vista de seda MONA SE QUEDA!!… y si algo se me pierde…no importa, me encuentra sin buscarla”.

“Wow, se ve espectacular y bella, felicidades Vanessa”, “Y por supuesto que ganó, bravo, que disciplina, está divina”, “Wow, mis respetos, porque a mi hasta levantar una pesa me da pereza jaja, muy buen trabajo Vanessa”, “OMG, mis respetos, y a las que critican no cualquiera logra lo que ella”, “Se ve hermosa, para llegar a ese nivel se requiere de mucha disciplina”. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

Cabe destacar que no todos son malos comentarios para Vanessa Guzmán, ya que tras ganar su concurso de fisicoculturismo, algunos otros seguidores le aplaudieron el empeño y la dedicación que tiene la actriz, argumentando que no todos podrían tener esa fuerza que la mexicana posee: “Mis respetos, además ella es feliz y eso es más que suficiente, bravo por ella”.

Fue a través de Twitter que una usuaria le comentó a Vanessa Guzmán lo preocupada que se encontraba por ella, debido a que la notaba más baja de peso y que esperaba que no se ofendiera por su comentario, ya que no era con una intensión de lastimar, sólo que tenía la duda de que se le viera tan diferente a los años pasados. ARCHIVADO COMO: Vanessa Guzmán gana concurso de fisicoculturismo

“He estado mas flaca”

En el tuit de la joven se lee lo siguiente: “Hola mi Vane bella, ante todo no hate. Solo quiero saber porque estas tan flaca? Te sigo desde hace mucho y he notado demasiado cambio en tu peso actual y de verdad pareces otra y no me gusta”, adjuntando una imagen, aunque no se esperaba que le contestara. ARCHIVADO COMO: Vanessa Guzmán gana concurso de fisicoculturismo

“Estoy en un proceso para un objetivo… he estado mas flaca en INFAMES pesaba 54 kg 1.76 de altura , hoy peso 62 kg con nada muscular , un porcentaje de grasa muy bajo para ese objetivo. Después todo normal”, fue lo que respondió Guzmán, asegurando que todo estaba de maravilla con ella y que no había ningún problema con la rutina que lleva. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video