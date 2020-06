Vieira Vidente revela qué fue lo que pasó con Vanessa Guillén

La psíquica comparte cómo se encuentra la soldado hispana desparecida desde el 22 de abril

También, que es lo que se puede esperar en los próximos días

Fuertes declaraciones. La psíquica Vieira Vidente revela qué fue lo que pasó con Vanessa Guillén, soldado hispana que se encuentra desaparecida desde el 22 de abril en la base militar de Fort Hood, Texas.

A través de su canal oficial de YouTube, Vieira Vidente comparte lo que sucedió con Vanessa Guillén antes de su desaparición, además de cómo se encuentra la soldado hispana y lo que se puede esperar en los próximos días como respuesta de lo sucedido.

A punto de llegar a las 800 mil vistas hasta el momento, en este video de la psíquica Vieira Vidente se puede escuchar lo siguiente sobre Vanessa Guillén.

“Vamos a ver que es lo que dicen las cartas y mis ancestros: No comenzamos muy bien y se me está enchinando la piel. Vamos a la tercera línea para poder dar una respuesta correcta. Las cartas me están diciendo que esta gran chica, esta gran soldado, de 20 años de edad, tremendo orgullo hispano, entró a la militar con un gran amor, con un sentimiento de defender a los Estados Unidos y llevar nuestro nombre en alto de nosotros los hispanos”.

Vieira Vidente confiesa que, tristemente, las cartas le dicen que Vanessa Guillén eligió esa profesión que no tenía que haber elegido, pero ella quería entrar ahí.

“Yo veo que ella también quería entrar ahí por los beneficios y porque amaba, y ama, a este país. Ella entró con mucho anhelo, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, pero tristemente, en estas dos cartas me dicen con esta otra carta, que desde que ella entró a la base militar, lo hizo con el pie izquierdo, no fue una grata bienvenida, hubo muchas envidias, le pusieron malas caras y es como que ‘la tenían agarrada’ con ella”.

La psíquica comenta que, para muchas cosas, Vanessa Guillén se quedaba callada, para luego, con un rostro serio, asegurar que se le enchina la piel por lo que está a punto de revelar.

“Si la mamá me estuviera escuchando, tristemente, le voy a dar una mala noticia: la muerte y el corazón que ya no está, dejó de latir, una persona se la arrebata, un hombre, más claro de ahí, no canta un gallo”.

Al seguir con sus revelaciones, Vieira Vidente muestra la carta de una casa que se derrumba, una familia: “Mis ancestros me están diciendo, ella ya tiene un mes y algo que no se sabe de ella, que la han dado por perdida. Yo veo que hace apenas 3 semanas, desde el 22 de abril, eso no fue como que le pasó el mismo 22. Mis ancestros me dicen que después del 22, estamos hablando una semana después, yo no la veo a ella y yo veo aquí que ella ya no está con nosotros”.

