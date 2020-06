Vanessa Guillén. Soldada hispana desaparecida el pasado 22 de abril capta la atención nacional autoridades ofrecen $15,000 de recompensa

La actriz Salma Hayek publicó un mensaje en Instagram pidiendo que la traigan de vuelta

Enviaron petición a la Casa Blanca firmada por 160,000 personas para que Trump actúe

Vanessa Guillén. Desaparecida desde el pasado 22 de abril en la base militar de Fort Hood, en Texas, las muestras de apoyo hacia la familia de la soldada hispana Vanessa Guillén siguen creciendo al igual que la angustia por que las autoridades aún no dan con su paradero tras varias semanas desaparecida.

Guillén, de 20 años, fue vista por última vez en el estacionamiento de su cuartel en el puesto del Ejército de Fort Hood en Texas el 22 de abril alrededor de la 1:00 de la tarde, según un comunicado de prensa del Comando de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos (CID).

Una recompensa de 15,000 dólares por información que lleve al paradero de Guillén ya fue ofrecido por el CID.

Las llaves de su automóvil y su habitación fueron encontradas en la armería donde trabajaba más temprano ese día junto con su tarjeta de identificación y billetera, según el comunicado.

Guillén, soldada de primera clase, fue vista por última vez con una camiseta negra, según el comunicado.

Funcionarios de Fort Hood y agentes especiales del CID del Ejército de los Estados Unidos están pidiendo ayuda al público para localizar a Guillén y se ha emitido un aviso de “Esté atento” (BOLO por sus siglas en inglés), a las fuerzas del orden público en el área.

“Los militares, así como la policía civil y militar realizan una búsqueda exhaustiva”, dijo el comunicado.

Guillén ha sido descrita como 5 pies y 2 pulgadas, 126 libras con cabello negro y ojos marrones.

Los funcionarios están pidiendo a cualquier persona con información sobre el paradero de Guillén que llame a los agentes especiales del CID del Ejército o a la policía militar.

Petición para que Trump actué

Una petición bajo el nombre “Encuentren a la soldado del ejército estadounidense desaparecida Vanessa Guillén” en el portal We the People, donde la Casa Blanca reciben solicitudes de los ciudadanos, lleva ya unas 160,000 firmas, reportó Univision.

Creada el pasado 23 de mayo, la solicitud sobrepasó las 100,000 firmas requeridas en un lapso de 30 días para que el gobierno de Trump actúe.

“Ha pasado más de un mes sin saber nada de ella. ¿Cómo desapareció en la base? Ella no solo desapareció. Vanessa necesita ser encontrada. Ella está sirviendo a su país. Se supone que debe estar segura mientras lo hace. Ayúdanos a obtener respuestas sobre su paradero”, señala el texto.

Salma Hayek: “Devuelvanos a Vanessa”

La actriz Salma Hayek reaccionó a la desaparición de Vanessa Guillén y publicó una foto en su cuenta de Instagram.

The actress shared the hashtags #FindVanessaGuillen and #VanessaGuillen.

En ella, la actriz mexicana sostiene un aviso de cartón con la foto de Guillén y con las palabras “Devuélvanos a Vanessa” en inglés y español.

Luego, también es español, se puede leer: “Vanessa, no estás sola, estamos todos contigo y no pararemos hasta que regreses”.

Archivado como: Vanessa Guillén