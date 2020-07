Hermana de Vanessa Guillén publica desgarrador mensaje de despedida

Mayra Guillén compartió fotos nunca antes vistas de la soldado hispana

Aún esperan confirmación oficial de que encontraron el cuerpo de Vanessa

Cuando todavía están a la espera de la confirmación de la muerte de Vanessa Guillén, su hermana Mayra publicó un desgarrador mensaje de despedida a través de su cuenta de Twitter.

A pesar de lo difícil que resulta aceptar que Vanessa Guillén presuntamente fue asesinada, su hermana Mayra Guillén parece estar haciéndose a la idea, al menos así lo ha dejado sentir en sus mensajes en la red social.

Luego de cuestionar el peor ‘regalo’ que recibió al enterarse de que presuntamente su hermana fue asesinada, Mayra Guillén confesó en un tuit el pasado dos de julio cómo se sentía.

“Es verdad que uno puede morir de tristeza”, tuiteó en ese momento.

Tras ese tuit compartió una foto nunca antes vista de Vanessa Guillén cuando era pequeña, junto a un desgarrador mensaje de despedida.

“El último fin de semana que pasamos juntas, nos divertimos mucho. Si tan solo pudiera regresar (el tiempo) y tenerte en mis brazos para siempre”, tuiteó Mayra.

Y luego agregó: “Sabes que estoy muerta por dentro. Te amo con todo mi corazón y daría mi vida por la tuya”.

El viernes, un día después de que se anunció que fueron encontrados restos humanos cerca del río León y que posiblemente sean los de Vanessa Guillén, Mayra tomó sus redes para hacer una aclaración.

“Si (hay) un Go Fund Me no está organizado por mí. No es real”, explicó Mayra Guillén para después lanzar un duro cuestionamiento: “No puedo creer que la gente todavía trate de aprovecharse”.

Pero quizás el mensaje más desgarrador que ha publicado hasta ahora Mayra es el que acompañó con una foto de su hermana, en la que Vanessa aparece como si estuviera abrazada de Jesús.

“Sé que estás envuelta alrededor de sus manos”, escribió Mayra Guillén junto a la emotiva foto que pronto comenzaron a comentarle sus seguidores.

“Hermosa Vanessa, estás en un lugar más feliz, nos aseguraremos de que obtengan lo que se merecen”, le escribió una seguidora a Mayra Guillén.

“Aunque la mayoría de nosotros nunca tuvimos la bendición de conocer a Vanessa, todos sentimos amor por ella. Me duele el corazón por ti y tu familia. Desearía poder quitarte este dolor”, le agregó otra usuaria.

“Qué bella imagen. Siento mucho tu dolor. Siento que se hará justicia. Estoy seguro de eso”, fue otro de los comentarios.

“No hay forma de esconderse de Jesús, te lo prometo, ¡se hará justicia en su nombre! ¡Te lo prometo, ella está con él! ¡El mundo no la olvidará, el mundo sabrá su nombre! Tienes un ejército propio con Dios que te respalda, Amén”, fue otro de los tuits.

“Siento mucho tu pérdida. Sé que soy un extraño para ti, pero te prometo que mientras viva no olvidaré a Vanessa. Siempre diré su nombre y exigiré justicia para ella, para ti y el resto de su familia”, fue la promesa de alguien más.