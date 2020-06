Mamá de Vanessa Guillén dice que ya no aguanta más y dice que han sido mentiras

La soldado hispana se encuentra desaparecida desde el pasado 22 de abril

“Nadie se comunicó con nosotros de esa base”, aseguró Gloria Guillén

La mamá de Vanessa Guillén, la soldado hispana desaparecida desde el pasado 22 de abril en la base militar de Fort Hood, Texas, dice que ya no aguanta más y además reclamó que han sido mentiras.

En una entrevista que está disponible en la cuenta de Instagram del periódico en español Al Día Dallas, y que hasta el momento tiene más de 3 mil reproducciones, la mamá de Vanessa Guillén, Gloria Guillén, habla sobre la desaparición de su hija.

Con el rostro desencajado, y acompañada de otra de sus hijas, Gloria Guillén comentó: “Ella se comunicó a la base, nadie se comunicó con nosotros de esa base. Le dijeron: ‘tu hermana no sabemos desde la una de la tarde dónde está, se cayeron todas sus cosas en el edificio de armas'”.

La mamá de Vanessa Guillén no aguantó más, y con lágrimas en los ojos, confesó que “se le quería salir el corazón en ese rato”: “Corrí por toda la casa de la desesperación. Le dije: ‘vete, vete, vete a buscarla, vete, vete’ y se fue, se fue a buscarla”.

Por si fuera poco, Gloria Guillén aseguró que a Vanessa Guillén, la soldado hispana desaparecida desde el pasado 22 de abril en la base militar de Fort Hood, Texas, no la empezaron a buscar sino hasta un día después, a las 9 o 10 de la mañana, “con 20 soldados, 10 soldados, eso no es justo”.

“¿Por qué no se buscó luego luego? ¿Por qué no se buscó de volada? ¿Por qué no se cerró la base? ¿Por qué no mandó a todo el ejército a buscar a mi niña? Es lo que estoy peleando, ¿por qué echaron mentiras?”, reclamó muy alterada la mamá de Vanessa Guillén,

Por último, Gloria Guillén mandó un contundente mensaje: “Yo no sé cómo está (Vanessa Guillén), si comió o no comió, yo no sé dónde la tienen. Yo por el amor de Dios les suplico que me ayuden, ya no aguanto más, ni un día más, porque yo ya no duermo y estoy mal de salud, por eso les suplico que me ayuden a saber la verdad, que es lo qué pasó adentro de esa base, ¿por qué le hicieron eso a mi niña?”.

En esta misma publicación, se dio a conocer que Gloria Guillén visitaría la base militar de Fort Hood, Texas, para reunirse con militares que investigan la desaparición de Vanessa Guillén.

Una usuaria no dudó en compartir su testimonio: “Yo como veterana y madre he tomado esto muy personal y siento mucho dolor dentro de mi alma, siento mucho lo que está pasando la mamá de esta bella jovencita, rezo por esta familia, también estoy compartiendo estas fotos de Vanessa a ver si alguien habla pronto, esto no es justo que estas cosas pasen dentro de una base militar, donde se supone estás a salvo. Dios quiera esta pesadilla acabe pronto y que se haga justicia”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ