Lupe Guillén se reunió con oficiales de la base militar

La hermana de Vanessa Guillén llora y solo pide una cosa

La soldada hispana se encuentra desaparecida desde el 22 de abril

No aguantó más. Lupe Guillén, hermana de Vanessa Guillén, soldado hispana desaparecida desde el 22 de abril en la base militar de Fort Hood, Texas, llora y solo pide una cosa: que la encuentren viva pronto.

En una entrevista que dio a la televisora ABC 13, y que está disponible en la cuenta de Facebook del periodista Steve Campion, la hermana de Vanessa Guillén, de lo más afectada, dijo lo siguiente después de haberse reunido con oficiales de la base militar:

“Rezo para que la encuentren viva pronto, porque no se supone que ella desapareciera en la base, en una base militar, ¿cómo es eso posible? Se supone que ellos protegen a cada soldado como si fueran padre e hija”, expresó Lupe Guillén.

Visiblemente conmovida, Lupe Guillén dijo que le aseguraron que no olvidarían a ningún soldado, pero si lo hicieron con Vanessa Guillén: “Después de dos meses, ellos dicen que están haciendo todo lo que pueden para encontrarla”.

A pesar del mal momento por el que están pasando ella y su familia, Lupe Guillén se dio la oportunidad de recordar a su hermana de la siguiente manera: “Ella era una de las personas más maravillosas a mi lado. Cada vez que yo necesitaba algo, cada vez que yo tenía un problema o cuando queríamos ir a algún lugar, ella siempre estaba mi lado”.

Por último, la hermana de la soldado hispana Vanessa Guillén dijo que ella siempre fue respetuosa y una persona buena que ayudaba a todos y que siempre estaba contenta, pero cuando llegó a la base militar, todo cambió:

“Su personalidad cambió. La veías triste o molesta todo el tiempo, Cuando entró en esta base, todo cambió”, concluyó Lupe Guillén.

Por su parte, en la página de Facebook Find Vanessa Guillén, se puede leer el siguiente comunicado: “Por favor, lee y comparte: Como en repetidas ocasiones, la Base del Ejército de Fort Hood nos ha fallado en llevar a cabo una investigación firme para encontrar a Vanessa Guillén, por lo que estamos pidiendo-exigiendo una investigación del Congreso. ¿Cómo es posible que desaparezca en la base mientras está en servicio activo? ¿Cómo es posible no obtener respuestas en los dos meses de ahora?”.

“Recuerda que Fort Hood no ha fallado sólo a Vanessa Guillén, sino a otros también. Fort Hood sólo ha fallado en su desaparición, pero además no la protege debido al acoso sexual que estaba pasando. Le rogamos al público que siga compartiendo su historia hasta que la encontremos, y que presione a los medios de comunicación o venga a unirse a nosotros todos los viernes de protesta”.

Por último, este mensaje dice: “¿Cómo es un arma más importante que una vida humana? Absolutamente no, una mujer que sirve a su país no debe ser vista como un objeto, especialmente no como un objeto sexual. Vanessa Guillén estaba sirviendo y protegiendo el país, se suponía que estaba a salvo; merece ser escuchada, merece conciencia. La unidad hace la fuerza y la diferencia, podemos hacer un cambio”.

Sin embargo, pese a las súplicas de los familiares de Vanessa Guillén, se comunicó que la búsqueda fue temporalmente suspendida.

La organización de búsqueda y rescate Texas EquuSearch suspendió este jueves temporalmente su búsqueda de la soldado hispana Vanessa Guillén en las cercanías del río León, en el condado de Bell (Texas), ya que no hay más pistas por el momento que le indiquen otra zona en donde pudiera revisar, aunque la investigación continúa, de acuerdo con la agencia Efe.

Según dijo a un medio local David White, director de Operaciones de Texas EquuSearch, las autoridades les habían dado una área determinada que ha sido revisada de la manera lo más “minuciosa” como les fue posible.

Miembros de la organización sin ánimo de lucro, dedicada a la búsqueda y rescate de personas desaparecidas, regresan a Houston, donde tienen su base de operaciones, y estarán a la espera de más información de parte de las autoridades que pudiera arrojar más pistas para encontrar el sitio en donde podría estar la joven.