Vanessa Guillén funeral. Este viernes se llevó a cabo una ceremonia abierta para despedir a la soldado hispana asesinada el 22 de abril

En ella habló Lupe, hermana de la fallecida, quien destacó que “hoy estamos acá para recordar, honrar y respetar a Vanessa Guillén y su maravillosa vida”

Su madre declaró que la misa de mañana será privada. “No quiero fotos, no quiero nada”, dijo Gloria Guillén

Una carroza blanca que llevaba el féretro con los restos mortales de la soldado hispana Vanessa Guillén llegó poco antes del mediodía de este viernes a las instalaciones de la escuela César Chávez High School en Houston, Texas, donde se realiza una ceremonia abierta al público y a la que llegaron cientos de personas informó Efe.

Familiares y amigos de la joven asesinada el 22 de abril en la base militar de Fort Hood siguieron la carroza durante un recorrido alrededor de la pista de carreras de atletismo de la preparatoria, de donde se graduó la soldado en 2018, antes de su entrada al auditorio donde se realizó la ceremonia.

El acto será transmitido por redes sociales hasta las ocho de la noche, cuando concluye, y se ha pedido a los asistentes respetar el distanciamiento social y el uso de mascarilla como medidas para frenar la propagación del coronavirus.

“Hoy no estamos acá por justicia, por los políticos o por la legislación. Hoy estamos acá para recordar, honrar y respetar a Vanessa Guillén y su maravillosa vida”, dijo Lupe Guillén, hermana menor de la soldado, durante la ceremonia.

En declaraciones a medios de comunicación, Gloria Guillén, madre de la soldado fallecida, dijo que la misa y el sepelio del sábado se realizarán de manera privada.

“No quiero fotos, no quiero nada, no quiero que estén subiendo nada, es privado y va ser privado porque ella así lo quiere, no quiero que ande aquí y allá”, dijo.

El féretro, donado a la familia por el diseñador Trey Ganem, está decorado en verde, color favorito de Guillén, con un balón de fútbol y el número 11 que la identificaba cuando practicó ese deporte, y las banderas de México y Estados Unidos, además de una imagen de la Virgen María.

El velorio ha estado acompañado por canciones religiosas, música den mariachi y testimonios de amigos y familiares en honor a la soldado, mientras los asistentes han podido acercarse al ataúd para rendirle un homenaje.

Asimismo, el artista Ange Hillz, reconocido por sus cuadros hechos en pocos minutos y quien pintó un retrato de George Floyd durante su velorio, realizó un retrato de Guillén vestida de militar sobre un gran lienzo negro.

Las congresistas demócratas Sheila Jackson Lee y Sylvia García (Texas) asistieron al funeral, así como el jefe de la Policía de Houston, Art Acevedo, y Ana Luisa Tapias, representante de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

La abuela materna y seis tíos de la soldado que viven en el estado mexicano de Zacatecas recibieron visas humanitarias para asistir al funeral por medio de la intervención de la representante Sylvia García, quien ha acompañado a la familia desde la desaparición de Guillén.

Según la abogada de la familia Natalie Khawam, los Rangers de Texas entregaron el pasado lunes los restos de la joven a la casa funeraria, y aseguró que mañana se realizará el funeral privado en el Forest Park Lawndale, al suroeste de Houston.

El presidente Donald Trump se reunió con la familia el pasado 30 de julio en la Casa Blanca, donde manifestó que ayudaría para que se facilitara la entrega de los restos e incluso ofreció apoyo económico para el funeral.

