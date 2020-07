Revelan que los restos de Vanessa Guillén estaban en estado de descomposición

Por eso los investigadores tuvieron que optar por otros métodos para identificarla

La abogada reveló cómo le informaron a la familia de la triste noticia

Al tiempo que se confirmó que la soldado hispana Vanessa Guillén está muerta, se dio a conocer que los restos hallados cerca del Río León en Killen, Texas estaban en estado de descomposición y por eso los investigadores tuvieron que utilizar los registros dentales para identificarla.

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press, los investigadores no pudieron utilizar los registros dentales para identificar a Vanessa Guillén debido al avanzado estado de descomposición de los restos, pero usaron ADN extraído de muestras óseas y de cabello, según detalló la abogada de la familia Natalie Khawam.

Además, la abogada Khawam reveló que la familia de Vanessa Guillén fue notificada de su muerte mientras se encontraba acompañada de un sacerdote.

Investigadores del Ejército identificaron los restos de la soldado hispana que desapareció hace más de dos meses de una base en Texas, informó el domingo la abogada de la familia de la víctima.

Los restos localizados la semana pasada enterrados cerca de Fort Hood pertenecen a la especialista Vanessa Guillén, y oficiales del Ejército notificaron a sus familiares en Houston, dijo la abogada Natalie Khawam a The Associated Press.

Vanessa Guillén, quien estaba desaparecida desde abril, fue asesinada y desmembrada por otro soldado que se suicidó la semana pasada, según investigadores federales y militares.

Los restos humanos fueron localizados el martes cerca del Río León, en el condado Bell, a unos 32 kilómetros (20 millas) al este de Fort Hood, mientras se buscaba a Guillén.

Horas antes el domingo, un portavoz del Ejército dijo que seguían a la espera de una identificación definitiva del cadáver.

Oficiales del Ejército identificaron al soldado sospechoso de la desaparición de Guillén como Aaron David Robinson.

Cecily Aguilar, una civil de 22 años residente de una comunidad aledaña a Fort Hood, fue arrestada y acusada con un cargo por supuestamente ayudar a esconder los restos de la soldado que tenía 20 años de edad, según una denuncia penal.

La familia de Vanessa Guillén ha dicho que cree Aaron Robinson la acosaba sexualmente y exige una investigación del Congreso.

Mayra Guillén dijo la semana pasada que su hermana había hablado con su madre acerca de haber experimentado acoso sexual, pero que su madre ha estado demasiado acongojada como para hablar al respecto.

A partir de sus mensajes de texto, Mayra Guillén cree que su hermana tenía miedo mientras estaba en Fort Hood.

Natalie Khawam dijo el domingo que el acoso sexual en las fuerzas armadas es “epidémico” y requiere que el Congreso le preste atención.

“Ya no pueden hacerse de la vista gorda”, afirmó.

Por su parte, Efe reportó que los restos de Guillén fueron hallados el 30 de junio en una zona que ya había sido registrada por los investigadores del caso y, aunque se sospechaba que pertenecían a la soldado, no fue hasta hoy que el ejército lo confirmó.

