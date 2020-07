Vanessa Guillén disculpas: Schoeller pide perdón por su comentario

Pide perdón la teniente que insinuó que acoso a Vanessa Guillén era el “precio” a pagar.

La teniente coronel Betsy Schoeller hizo pública una declaración sobre los comentarios que hizo sobre la soldado Guillén.

“Estoy conmocionada y triste porque mi publicación original fue interpretada fuera de contexto”, dijo, entre otra cosas.

La teniente coronel Betsy Schoeller fue duramente criticada durante este fin de semana por dar a entender que si Vanessa Guillén sufrió acoso sexual en la base de Fort Hood se debió, a su juicio, a que ese es el “precio de admisión para las mujeres” en el “club de los chicos buenos” (ejército), como ya publicamos anteriormente.

Ahora, la teniente tuvo que salir a pedir disculpas públicamente ante el tenor y alcance que están tomando las críticas, que piden, incluso, su despido.

Schoeller, profesora titular en la Universidad de Wisconsin, en Milwaukee, ya eliminó su comentario, pero ante el hecho de que incluso la web Change.org, una plataforma mundial de peticiones, creó una solicitud en la que exige a la Universidad de Wisconsin (UWM en inglés) que la despida de inmediato, que juntó más de 11,000 firmas virtuales hasta el domingo por la noche, la teniente coronel rompió el silencio.

La UWM publicó, a petición de Schoeller, su comunicado, que dice así:

“Primero, debo ofrecer mis sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la Especialista Vanessa Guillén. Lamento profundamente su pérdida y rezo para que encuentre justicia y, con el tiempo, un poco de consuelo y paz.

También me gustaría ofrecer mis condolencias a todas las víctimas, mujeres y hombres, de acoso sexual y agresión sexual. NADIE merece sufrir esta violación, en NINGUNA circunstancia.

Vi el artículo sobre la muerte de SPC Guillén en una página privada de Facebook para veteranos y quedé conmocionada, horrorizada y asqueada por la trágica pérdida de esta bella soldado. Fue tan brutal y sin sentido. Sin sentido. Todos tratamos de darle sentido a este tipo de sucesos. Continué leyendo, esperando encontrar algún significado en lo que otros escribían sobre la noticia. Fue entonces cuando vi una publicación escrita por Zach Bigger, quien claramente también estaba buscando un significado a todo esto, haciendo preguntas sobre ‘cómo’ pudo haber sucedido esto y ‘por qué’. Yo supe de inmediato cómo y por qué debido a la continua cultura del acoso sexual en el ejército.

Así que, publiqué una respuesta a Zach Bigger: ‘El acoso sexual es el precio de la entrada para las mujeres en el club de chicos buenos. Si vas a llorar como un copo de nieve (o cualquier otro término degradante), vas a pagar el precio’.

No quise dar a entender que así es como me siento. Estaba dando voz a los mensajes que las mujeres escuchan en la cultura del acoso sexual: el mensaje que recibimos de la cultura no solo es que sufrirás acoso sexual, sino que si te lamentas al respecto, sufrirás aún más. Porque no es solo el acoso sexual. Eso es solo el comienzo. Luego viene la agónica decisión sobre presentar un informe, o no informar.

La presión de loss amigos que lo saben y solo quieren ayudar. Tener que enfrentarte a esa cultura de acoso sexual por tu cuenta. Agregar sufrimiento sobre el sufrimiento. Algunos soportan hostigamiento y asaltos continuos, obligados a trabajar con el acosador. A veces incluso la muerte. La cultura del acoso sexual todavía está aquí. Ese es el ‘por qué’ que estaba buscando.