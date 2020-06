¿Dónde está Vanessa Guillén? Sin resultados búsqueda en el río León

¿Dónde está la soldado Vanessa Guillén?, se preguntan en Texas tras dos meses desaparecida.

Este lunes la búsqueda de la soldado en el río León no tuvo resultados positivos para el caso.

La soldado Vanessa Guillén está desaparecida desde el 22 de abril y su búsqueda es nacional.

Tras una intensa búsqueda este lunes en las inmediaciones del río León, en Texas, sigue sin aparecer la soldado Vanessa Guillén, por lo cual su familia en Houston planea reunirse este martes con líderes militares de Fort Hood, la base a cual pertencía la joven hispana.

“Sabemos que el tiempo no está de nuestro lado”, dijo Tim Miller, de Texas EquuSearch, una organización dedicada a la búsqueda y rescate de personas desaparecidas, en declaraciones a medios locales luego de dar por concluida la búsqueda en el río, sin resultados positivos.

Desaparecida desde el 22 de abril pasado, Vanessa Guillén le había asegurado a su familia que era acosada sexualmente por sus superiores, pero nunca lo denunció porque temía represalias, reporta Khou en su página en internet.

En estos momentos, la desaparición de la soldado de 20 años atrae la atención nacional en Estados Unidos, incluida la congresista Sylvia García, quien planea acompañar a la familia de Vanessa Guillén a Fort Hood este martes al encuentro con los militares.

La abogada de la familia Guillén, Natalie Khawam, al referirse a la soldado Vanessa recordó que se trata de una mujer que ha servido al país y ha desaparecido en el ejercicio de sus funciones, en su trabajo como militar.

“Hay algo extremadamente preocupante en este caso. Una base militar es probablemente uno de los lugares más seguros en los que puede estar. Tiene registros de identificación: hay cámaras de seguridad en todas partes”, dijo Khawam.

Buscan a la soldado hispana Vanessa Guillén en el río León

Autoridades del Comando de la División de Investigación Criminal (CID, por sus siglas en inglés) del Ejército de Fort Hood junto a Texas Equusearch, buscan a la soldado hispana desaparecida, Vanessa Guillén en el río León, para descartar que se pueda encontrar allí, de acuerdo a una publicación de Kcentv.

Texas Equusearch es una organización sin fines de lucro que ayuda en la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

Voceros de esta entidad comentaron que la búsqueda de la soldado comenzó el domingo luego que les llegara la solicitud de apoyo.

En estas labores también dan su ayuda los Rangers de Texas y fue el lunes que se comenzó a ver movimiento en el área del río León para tratar de localizar a Vanessa Guillén.

Tim Miller, director de Texas Equusearch, comentó de manera textual para el portal de noticias: “Sabemos que estas cosas son un proceso de eliminación. El liderazgo que obtuvimos para esta área, puede que no haya nada, pero nuevamente es un área que necesita ser eliminada. Puede que no haya nada, pero al menos sabremos dónde no está”.

