Mientras el Comando de Investigación Criminal del Ejército sospecha que hubo un “acto delictivo” en la desaparición de la soldado Vanessa Guillén, la abogada de la familia dice que hubo “juego sucio” y la madre de la soldado hispana hace tremenda revelación.

“Nosotros les dimos el nombre del miserable y desde cuando les decimos que a mi hija la secuestraron y hasta ahora salen con su show de que andan buscando a mi hija”, dijo la madre de Vanessa Guillén, la señora Gloria Guillén.

La madre de la soldado hispana desaparecida encabezó una conferencia de prensa al término del recorrido que hizo su familia junto a militares en la base de Fort Hood, en Killen, Texas.

“Yo no quise venir hoy a la reunión con ellos (oficiales) porque cuando miré en la televisión que andaban buscando en un río, yo sabía que todo esto es un show. Mi hija no está en ese río, a mi hija se la llevaron de (aquí) y lo están ocultando”, dijo la señora Gloria entre lágrimas, según reportó el diario La Opinión.

En la reunión estuvo presente la abogada de los Guillén, Natali Khawam, quien reveló que los datos que les dieron tienen “muchos huecos”.

“Los protocolos muestran una gran inconsistencia ese día que Vanessa desapareció. No se registraron los tiempos que Vanessa estuvo en diferentes partes de la base y existen algunos textos muy misteriosos que levantan muchas sospechas”, explicó Khawam de acuerdo con el diario.

“Lo bueno es que ya admitieron que hubo juego sucio y que ya están manejando la investigación criminal con algunas pistas concretas”, agregó la abogada.

En la reunión y posterior recorrido por Fort Hood también estuvo presente la congresista demócrata Sylvia García, quien afirmó que el Comando de Investigación Criminal del Ejército sospecha que hubo un “acto delictivo” en la desaparición de la soldado Vanessa Guillén, por lo que están considerando una “actividad criminal potencial” y que no se detendrán hasta esclarecer el caso.

“Me aseguraré de que el Ejército mantenga la comunicación con la familia y de que encontremos a Vanessa”, dijo la congresista en rueda de prensa.

Gloria Guillen, #VanessaGuillen, makes this emotional plea outside of @forthood today: "I said I want my daughter alive. I want her alive because she entered this post alive. Because God forbid my daughter turns up dead, I shut down this base." #FindVanessaGuillen #KHOU11 @KHOU pic.twitter.com/WNg2nE0dBL

— David Gonzalez (@DavidGonzKHOU) June 23, 2020