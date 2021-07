Aseguran que Vanessa Claudio renunció a “Suelta la Sopa”

¿Igual que Carolina “Veneno” Sandoval? Ella decidió renunciar al programa de espectáculos

“Está harta del programa”, mencionaron en “Chisme no like” Vanessa Claudio renunció programa. El año pasado se armó el escándalo y la controversia tras darse a conocer que Carolina “La Veneno” Sandoval, salía del programa “Suelta la Sopa” después de siete años trabajando para Telemundo, pero la situación explotó cuando la conductora dio a conocer que ella se había enterado de su despido por “las redes sociales y los medios de comunicación”, por lo que sus seguidores decidieron apoyarla. Un año después de su “reemplazo” Vanessa Claudio, es que los rumores empezaron a surgir, diciendo que se hartó del programa y decidió renunciar, por lo que incendió las alarmas en redes sociales y los medios de comunicación prestaron su atención al tema, después de que “Chisme no Like” mencionara que Claudio había hablado con los ejecutivos del programa para pedir un cambio y este nunca sucedió. Vanessa Claudio renunció programa: La salida del programa Se dio a conocer la noticia de la salida de Vanessa Claudio del programa de espectáculos “Suelta la sopa”, donde apenas llevaba un par de meses y fue “Chisme no like” quien habló por primera vez del tema, cuando sus presentadores informaron que la joven boricua se encontraba ya cansada de estar en el programa, puesto que hay varias razones que se dieron a conocer. Beristaín y Ceriani fueron quienes hablaron sobre la sorpresiva renuncia que se planteó Vanessa, al ver situaciones que no le parecen en torno a sus compañeros, el ambiente en el que están trabajando y por supuesto, los nuevos proyectos que le están llegando a la conductora, por lo que su decisión pronto sería revelada. Archivado como: Vanessa Claudio renunció programa

Vanessa Claudio renunció programa: Hablo con los ejecutivos de Telemundo De acuerdo con el programa, también se mencionó que Claudio habría hablado con los ejecutivos de Telemundo para expresar la molestia que sentía al estar trabajando con el equipo de “Suelta la Sopa” y además ella preguntó si había alguna posibilidad de que pudieran cambiarla de programación, pero lo único que logró fue que le dijeran que no. “La más loca y la más lejana con tal de ya no estar ahí”, comentó Ceriani ante la noticia que habían presentado a la audiencia de “Chisme no like”, para mencionar lo que pasaría con ella fuera del programa y que impactaría a los seguidores de “Suelta la Sopa” y de la propia Vanessa, ya que nunca se esperaron que ella terminara yéndose de esa televisora. Archivado como: Vanessa Claudio renunció programa

Vanessa Claudio renunció programa: ¿Se va a Turquía? Parece que Vanessa Claudio estaría planeando irse a Turquía a hacer una telenovela, por tal motivo es que decidió hablar con los directivos de Telemundo, de hecho, mencionaron en dicho programa que ella había aceptado ya un papel y que por tal motivo es que decía “adiós” al programa en el que había estado desde principios de año. A pesar de los chismes, la bella presentadora no ha aceptado, ni negado aquella versión, pero los presentadores de dicho programa es que han dado por hecho dicho chisme. “Para irte a Turquía es porque estás realmente muy cansado de ‘Suelta La Sopa”, dijo el presentador de “Chisme no like”, después de dar a conocer la noticia que estaba pasando. Archivado como: Vanessa Claudio renunció programa

Vanessa Claudio renunció programa: Ya no quiere a Aylín Mujica Pero parece que ese no era el único rumor que está circulando alrededor de la noticia de su salida, en el programa de “Chisme no like” también mencionaron que su retiro se debe al hecho de que no se lleva bien con su compañera Aylín Mujica, con quién han existido bastante problemas debido a que Claudio siente una cierta “preferencia” hacia Mujica. “Ella ya está harta de que toda la atención la tiene Aylín Mujica, que es la preferida de una de los productores, que todas las cosas que suceden le dan la razón, la tiene cansada”, comentó Elisa Beristaín, ante los cuestionamientos que empezaron a haber en torno a que Vanessa en una ocasión había expresado su molestia ante ciertos conductores del programa. Archivado como: Vanessa Claudio renunció programa

Vanessa Claudio renunció programa: No le agradan sus compañeros De acuerdo con “El Heraldo”, ella ha sido criticada por ser hablar con la verdad desde un principio, puesto que cuando se unió a ‘Suelta la Sopa’, el público se percató de que hubo situaciones que no le agregaron a la puertorriqueña, que iban desde las actitudes de algunos de sus compañeros, por lo que ella siempre dejó en claro que no se veía en un futuro con Telemundo. La joven ha expresado en redes sociales que suele llevarse bien con algunas personas que colaboran en dicho programa, pero nunca con sus compañeros de reparto, quienes tampoco se han manifestado ante la noticia que parecería estar saliéndose de control. Por ello es que la noticia de que Vanessa se quería ir de Telemundo todo a todos de sorpresa. Archivado como: Vanessa Claudio renunció programa. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO CERIANI SOBRE LA RENUNCIA DE VANESSA CLAUDIO

No se sabe cuando saldrá del programa Ceriani dijo que aún no está claro el día que Vanessa renuncie al programa, pero si que posiblemente se informe el próximo lunes, pero hasta el momento la joven no se ha expresado en redes sociales, aunque los rumores han aumentado en cada momento que pasa del fin de semana, debido que la incertidumbre crece conforme los días pasan. Pero lo que está seguro es que no falta mucho en saber si Vanessa se irá a alguna televisora local de México, continuará en Estados Unidos o se irá a Turquía para hacer la telenovela que tanto se rumorea, aunque la audiencia del programa se sentirá bastante desolada ante la idea de perder a la querida conductora, quien se ha hecho notar desde el primer instante que entró.

“¡Qué bueno que se va!” Fue la audiencia quienes se manifestaron a través de redes sociales, argumentando que “que bueno” que Vanessa se marchaba del programa ya que no la soportaban porque no dejaba hablar a los demás conductores, también se menciona en los comentarios que en algo se parece a Carolina y es que las dos “gritan mucho” y no dejan escuchar la participación de los demás. “Pues que bueno que se valla de verdad grita igualita que Carolina nunca me a gustado así que buena decisión “, ” Lo mejor que hacen, por qué esa tipa no deja hablar a nadie y siempre quiere estar gritando…como la otra que se fue”, “Gracias a Dios, ella es muy mal educada no deja hablar a los demás. Que bueno”, fueron algunos de los comentarios que expresaron los internautas.

“Le ofrecieron un trabajo mejor” Fueron otros internautas quienes dijeron ya había informado su decisión de dejar el programa, ya que Vanessa cuando se encontraba de vacaciones en México, mencionó que tenía una mejor oferta y la había aceptado, por tal motivo es que ella había sido inteligente en aceptar esa oferta e irse del programa de “Suelta la Sopa” “En sus vacaciones vino a México y lo dijo en “Venga la alegría” que le ofrecieron un trabajo mejor y ya aceptó. Bravo Vanessa eres la mejor!”, “Hace su trabajo muy bien además de traer el glamour”, “A pues que tonterías dicen esas señoras que no les gustaba Vanessa. Lo que no saben es que le ofrecieron un mejor trabajo.”, dijeron algunos internautas en la caja de comentarios de Javier Ceriani.

“A Carolina la botaron” Ante la mención de Carolina “La veneno” Sandoval, fueron los usuarios quienes explicaron que la situación no era igual, ya que a Vanessa nadie la está echando y que no se debe confundir lo que sucedió, además de que varios se mostraron molestos por comparar a las dos conductoras de “Chisme no like”. “Corrección la Sandoval no salió corriendo de ese programa, de hecho fue todo lo contrario la corrieron y de la peor manera, de un ma…zo la bajaron de su ladrillo, y ella que se sentía bien segura en su puesto, intocable”, “Aclaración a Carolina Sandoval la botaron y salió de la peor forma, ella no se auto eliminó como dice”, comentaron los usuarios.

“Quiten ese programa” Varios seguidores fueron los que dijeron que sería mejor que quitaran el programa de esa televisora, debido a que “por algo” sus conductores habían decidido decir “adiós” y marcharse, puesto que nunca valoran a las personas que se encuentran ahí, además de que le desean lo mejor a donde vaya y que “no vuelva”. “Ahora si como lo dijo @vanessaclaudio desde el principio apoyando a la @venenosandoval que no se dejara y ella está haciendo lo mismo, que se vaya donde no valoren, ni respeten el trabajo que hacen y que quiten de una vez por todas ese programa”, “Ojalá que le vaya bien por allá para que no regrese!”, comentaron los seguidores de Ceriani ante la pregunta que hizo.