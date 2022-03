Triste noticia en el mundo del espectáculo

Muere el hermano de la actriz mexicana Vanessa Bauche

El cantautor Tito Livio falleció, al parecer, por complicaciones derivadas del Covid-19 A través de redes sociales, sin que se dieran a conocer más detalles, se informó sobre el sensible fallecimiento del cantautor Tito Livio, hermano de la actriz mexicana Vanessa Bauche, quien en diciembre del 2020 denunció al actor Pascacio López por violencia verbal, psicológica y de género, así como por difamación y acoso laboral. Fue el periodista argentino Javier Ceriani, conductor de Chisme No Like, quien compartió la siguiente noticia en su cuenta oficial de Instagram: “De último momento, Vanessa Bauche, fallece su hermano Tito, tristeza total, que en paz descanse”. Las condolencias no tardaron en hacerse presentes. Hermano de Vanessa Bauche habría fallecido por Covid-19 Poco a poco, comenzó a circular más información sobre el deceso de Tito Livio, hermano de la actriz mexicana Vanessa Bauche (a quien muchos recuerdan por su participación en la película Amores perros junto a Gael García). En Twitter, se compartió la siguiente información: “Fallece el hermano de Vanessa Bauche, al parecer por complicaciones con Covid. Que en paz descanse Tito Livio, cantautor”. Hasta el momento, la también co-fundadora y presidenta del Centro Nacional de Cultura de Paz, A.C. no se ha manifestado en redes sociales. Descanse en paz, Tito Livio.

Una tragedia más en la familia de Vanessa Bauche Fue el pasado 18 de marzo que Vanessa Bauche daría una entrevista para el programa Chisme No Like, donde sería cuestionada por la reciente detención de Pascacio López, pero los conductores de este show televisivo compartieron que la actriz mexicana no se presentaría debido a la gravedad del estado de salud de su hermano Tito Livio. Cabe recordar que el 17 de agosto de 2007, Héctor Armando Bauche Merino, mejor conocido como Tito Bauche (papá de la actriz mexicana), decidió quitarse la vida colgándose del pasamanos de la escalera del segundo piso de la casa del también actor Héctor Suárez, hecho que conmocionó a la sociedad en general.

La actriz presentía que su papá se quitaría la vida En una entrevista que concedió hace varios meses a un programa de espectáculos, Vanessa Bauche abrió su corazón como pocas veces lo ha hecho y aseguró que presentía que su papá se suicidaría: “A los hombres les pesa mucho cuando no son capaces de proveer y que no tienes la atención médica y espiritual necesaria”. “Mi papá, a los 69 años, decidió acabar con su sufrimiento físico y del alma y se dio cuenta que no había sabido administrarse. Ya lo veíamos venir (que se quitaría la vida), nos dimos cuenta mucho antes, ya sabíamos que por no encontrar su lugar eso iba a explotar de alguna manera”, comentó la actriz mexicana.

Papá de Vanessa Bauche introdujo el bossa nova en México Héctor ‘Tito’ Bauche fue un músico y cantante a quien se le atribuye haber traído el bossa nova a México a finales de la década de 1950. En 1974, se casó con Claudia Chavira, una joven estudiante de Derecho 16 años menor que él. Con ella, tuvo dos hijos: Alma Vanessa y Tito Livio, quien acaba de fallecer por complicaciones derivadas del Covid-19. En otra entrevista para TV Notas, la actriz mexicana se expresó así de su papá: “Mi mamá le reclamaba por sus llegadas tarde, y él no se quedaba callado y era cada vez más agresivo; le llegó a pegar en varias ocasiones y eso la dejó muy marcada… nunca entendí sus cambios de humor. Podía ser muy amoroso con sus hijos y sus mascotas, pero no con sus parejas: con ellas era demandante y posesivo”.

“Mi papá ya estaba muy mal” Luego de ser prácticamente olvidado por el público, Tito Bauche fue diagnosticado con cáncer de pulmón, y a pesar de que la relación con Vanessa Bauche no era cercana, su hija estuvo con él en este difícil momento:”Pero el diagnóstico era erróneo, yo insistí en que se hiciera una biopsia, pero tardó mucho en hacerlo”. “En ese tiempo, se deprimió mucho y se hizo adicto a la heroína. Cuando descubrieron que tenía lo que ahora se conoce como Influenza H1N1, mi papá ya estaba muy mal anímicamente. Al retirarle la morfina de golpe, le hicieron un daño terrible. Sufría mucho, así que para mí, lo que yo creo, es que mi padre no se quitó la vida, se quitó la muerte”, reveló.

Denuncia Vanessa Bauche a Pascacio López por agresiones Vanessa Bauche denunció a su compañero Pascacio López por acoso laboral durante la grabación de la serie Guerra de vecinos de la plataforma Netflix. La actriz mexicana reveló en el programa Chisme No Like que el 14 de octubre del 2020, mientras ella hablaba con el director para marcar algunas escenas, su agresor se acercó y le gritó: “Carajo, no te sabes tus textos, no estudias”. En ese momento, ella se sintió violentada y humillada, pues no era la primera vez. Vanessa Bauche decidió confrontarlo y preguntarle si tenía un problema directo con ella y él sólo respondió “Ya te dije que no estudias, vienes sin estudiar”. Aún faltaría más por contar.

“Tienes que aceptar que no estudias” Un mes después, el 15 de noviembre, Pascacio López agredió de nuevo a Vanessa Bauche en un restaurante, luego de que se le pasaran las copas de alcohol y le reclamara, de nuevo, que no estudiaba: “Tienes que aceptar que no estudias, ching… madre. No lees tus guiones, no estudias tus textos, acéptalo”, dijo el histrión. Lamentablemente, la actriz mexicana perdió su trabajo, pues la dejaron fuera de la segunda temporada de Guerra de vecinos, aunque era una de las protagonistas. Hace apenas unas horas, Pascacio López fue procesado por presunta violación luego que la actriz Sarah Nichols interpusiera una denuncia en su contra (Con información de Agencia Reforma).