Vanessa Arias se ve más repuesta tras vivir situación de inseguridad

En noviembre sufrió el secuestro de su compañero Alejandro Sandí

Aunque no salió de su hogar por miedo, hoy se va a la playa y enseña sus cocos

Luego de vivir una situación de inseguridad en noviembre pasado por el secuestro su compañero, el actor Alejandro Sandí, la actriz Vanessa Arias demuestra en las redes sociales que ya está más repuesta de ánimos, al publicar una fotografía donde muestra tremendo par de cocos con los cuales antojó a sus seguidores.

La artista visitó Cancún, Quintana Roo y mostró el par de cocos que tiene, pero lo que llamó la atención del público fue lo que hizo con ellos, debido a que a más de uno se le antojaron. Y es que Vanessa Arias los utilizó para tapar sus desnudos pechos, por lo que dejó volar la imaginación de sus seguidores.

En la postal, la actriz aparece de rodillas, en la playa mexicana, con solo una tanga puesta y sin sostén, pero para tapar sus partes íntimas usó un par de cocos enormes, lo que provocó los suspiros del público masculino. Con este viaje y esta pose, la artista deja claro que el trago amargo por el secuestro de su compañero, ya quedó en el pasado, luego que durara varios días sin querer salir por temor.

La atrevida fotografía la puedes ver en su cuenta personal de Instagram @vanessaarias con un mensaje muy inspirador: “No me arrepiento de nada en mi vida. Excepto de aquello que no he hecho. 😉 #mexico #mar #sol #bikini #colores #cancun #azul #cocos #sol La playa me extraña, lo sé. 🏝”.

La publicación de la actriz ha tenido tan éxito que hasta la tarde de este jueves 27 de febrero de 2020 ya estaba por alcanzar las 17 reacciones de me gusta y superaba los 500 comentarios de sus seguidores.

Como se recordará a finales de noviembre se suscitó el secuestro del actor cuando paseaba con las actrices Vanessa Arias y Esmeralda Ugalde en un paraje del Nevado de Toluca, y fueron atacados. Tras varias horas de suspenso se llevó a cabo la liberación del actor.

Ante la publicación de Vanessa Arias y sus cocos la gente no dudó en comentarle.

“A caray qué cocos”, “bonitos”, “qué ricos cocos bebé”, “Ahora si que qué bonitos cocos arriba las manos señorita”, “Ya te me antojaste, Vane!”, “Mamita yo quiero esos cocos estás guapísima bb”, “Los cocos más bellos que he visto te quiero mi muñequita hermosa”, fueron los primeros comentarios que recibió la compañera de Alejandro Sandí, y la mayoría los contestó.

Pero este comentario provocó las risas de la actriz Vanessa Arias: “Qué hermosos cocos hasta se me antojó comérmelos”.

Uno más jugó con las palabras y dijo: “aguita de coco”, a lo que otro seguidor lo corrigió y le escribió: “esa es agua bendita”.

“Wooow qué sexy que hermosa que cuerpazo… se me antojaron los cocos no se porqué”, dijo otro seguidor, sin embargo, uno fue más ingenioso y comentó: “se ven deliciosos y tienen mucha vitamina”.