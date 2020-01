Página

Vandalizan más de 70 vehículos en un estacionamiento de un complejo de apartamentos de la ciudad de Atlanta.

Medios locales reportan que los residentes afirman que que las puertas de seguridad en el garaje no habían estado funcionando en los últimos días.

Setenta y seis vehículos fueron vandalizados en el estacionamiento de un complejo de apartamentos, según la policía de Atlanta.

It seems some criminals in Atlanta were quite busy, overnight, smashing their way into dozens of vehicles belonging to other people.https://t.co/JkWATYtuPT — FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) January 21, 2020

El complejo de apartamentos, que se encuentra cerca del popular sendero urbano conocido como BeltLine, acaba de recibir una nueva administración. El Grupo Connor dijo en un comunicado que tiene planes para mejorar la seguridad en el complejo.

“Los robos de vehículos pueden ocurrir en cualquier lugar, y desafortunadamente, nuestra comunidad fue atacada”, dijo el comunicado del Grupo Connor, según los medios locales.

UPDATE: Atlanta police just informed me the total number of broken into/vandalized vehicles is now *76* https://t.co/NBmLspSznY — Emilie Ikeda (@EmilieIkedaFOX5) January 20, 2020

“Los robos ocurren pero, ¿76 a la vez? Eso es bastante ridículo “, dijo Rob Hartle al canal WXIA-TV. Las patrullas han aumentado en el área, según la policía de Atlanta.

Algunos residentes dijeron que los apartamentos habían sido asaltados en el complejo durante las últimas semanas. “Los robos han estado ocurriendo desde Navidad, así que esto no es nada nuevo”, dijo Carla Dixon a WAGA-TV.

A criminal gang smashed the windows and burgled 76 cars in one apartment complex on the #Atlanta beltline in ONE night. One.https://t.co/kyQztzbWRo — Alexander Pain (@AlexanderZPain) January 21, 2020

“Creo que es hora de buscar un nuevo lugar”, dijo Kayla Frady.