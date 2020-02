View this post on Instagram

Hoy hace 41 años nació un hombre con un gran corazón y ganas de salir adelante,un hombre cariñoso y un gran padre. el cielo está de fiesta por que es tu cumpleaños ❣️🎊me encantaría estar contigo para abrazarte y agradecerle a Dios que te da un año más de vida pero lo único que puedo hacer es agradecerle por que estas con el y eres un ángel hermoso que nos cuida desde el cielo 👼🏻❤️ te amaremos siempre Happy birthday daddy🌹