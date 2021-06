Las hijas de Valentín Elizalde demandarán a su abuela

Las jóvenes aseguran que no han podido acceder a la herencia

Su hija menor, Valentina, se deslinda de sus medias hermanas Valentín Elizalde herencia Gallo de oro. El que parece que no puede descansar en paz es el cantante mexicano Valentín Elizalde, pues tras su trágica muerte, los escándalos alrededor de su familia no han parado. Primero, el misterios de los hechos en donde perdió la vida, los cuales los vinculan al crimen organizado. Después de dio a conocer la posibilidad de que su primo Tano Elizalde fuera la persona que traicionó a Valentín y lo llevara al lugar en donde perdió la vida, un palenque en Reynosa. Además, según informó la familia del desaparecido cantante, Tano estaría en una relación amorosa con la única esposa del cantante, Gabriela Sabag. Valentín Elizalde herencia: Hijas del “Gallo de oro” demandarán a su abuela Y ahora son las hijas del llamado “Gallo de Oro”, quienes otras vez ponen en en ojo del escándalo a la familia de su difunto padre. En entrevista con el programa matutino Sale el Sol, dieron a conocer que las hijas de Valentín Elizalde, Valeria y Gabriela Elizalde, pelearán por su herencia. Las hijas del intérprete de “Vete ya” anunciaron que presentarán una demanda en contra de su abuela, Camila Valencia, por presuntamente impedirles el acceso a los bienes que dejó su famoso padre, pues aseguran que no han recibido nada de la herencia.

Valentín Elizalde herencia: Molestas Las jóvenes revelaron en la entrevista con Sale el Sol, que la madre y albacea de Valentín Elizalde cambió todas las propiedades del cantante a su nombre y que otros miembros de su familia han vendido algunos bienes del cantante a lo largo de los últimos años. Valeria y Gabriela Elizalde también mostraron a las cámaras un documento que, según indicaron en la entrevista, probaría que ellas son las únicas propietarias de todo lo relacionado con el cantante, por lo que nadie más puede sacar provecho de la marca de Valentín Elizalde.

Valentín Elizalde herencia: Aseguran que no les han entregado nada de los bienes La primera en hablar fue Gabriela, quien comenzó diciendo lo siguiente: “Mi abuela doña Camila comentó en una entrevista que ella cambió todos los bienes y todas las propiedades de mi papá a su nombre, ya que hasta el día de hoy no nos han entregado absolutamente nada”. Mientras que Valeria la relevó para proseguir informando lo que solicitaban: “También mis tíos han vendido bienes de mi papá. También le pedimos a Francisco que detenga la venta de la hacienda”. Las chicas, que son medias hermanas, dijeron no tener buena relación con su familia paterna.

Valentín Elizalde herencia: Sin relación con su familia paterna En la entrevista las jóvenes aseguraron que han roto cualquier contacto y perdido cualquier relación con la familia de su padre, Valentín Elizalde, porque doña Camila, madre del cantante, intentó en varias ocasiones separarlas y ponerlas a la una en contra de la otra. “Cuando le llegaba a hablar era para algún chisme o decirme algo de lo hermana, o incluso quería ella en su momento que yo hablara mal de mi tío Tano Elizalde, a lo cual yo nunca me presté”, dijo Valeria, mientras que sobre el mismo tema, Gabriela dijo que: “Hubo un distanciamiento con mis tíos y con mi abuela porque hubo unos disgustos que la verdad no me gustaron”.

Gabriela siguió narrando el porqué el distanciamiento con su familia paterna: "Es mejor mantenernos de lejos, nos quiso tener a mi y a Valeria en pique para que estuviéramos distanciadas y no tuviéramos comunicación". Valentina agregó que su abuela le mandaba audios de su hermana y a ella "le decía cosas de mi". "Incluso nada más me decía que apoyara a esta niña Valentina (la otra hija de Valentín Elizalde", remarcó en la entrevista, al ser cuestionada sobre su tía, quien la cuidó cuando su madre fue asesinada a manos de la delincuencia organizada en 2016, dijo que:

Asegura que la familia de “El Gallo de oro” la echó de la casa “Yo en su momento le agradecí que me abrió las puertas de la casa de mi papá, y estuve con ellos. Ellos me pidieron que firmara un papel, al cual no accedí, la familia de mi mamá no estaba de acuerdo tampoco, hubo unos detalles con su actitud varias veces”, relató Valeria , quien aseguró que su tía la corrió de su hogar en cuanto se negó a poner su nombre en unos papeles. Gabriela dijo que tampoco tienen acceso a la tumba de su padre, Valentín Elizalde: “No tenemos acceso nosotras a la capilla de nuestro padre. Siempre tenemos que pedirle permiso a Doña Camila”. Además, las hijas del “Gallo de Oro”, argumentaron que ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ellas son las dueñas de cualquier producto relacionado con el nombre de su progenitor.

Se registraron ante el IMPI “Ya estamos registradas ante el IMPI. Sin nuestra autorización no pueden hacer absolutamente nada, cosa que Azucena Avilés, madre de Valentina, ha hecho uso de este nombre y no nos ha dado lo que nos corresponde sobre unos cubrebocas que hizo una empresa en Estados Unidos”, señaló Gabriela. Sobre la serie que presuntamente llegará a las pantallas sobre la vida de su padre, aseguraron que no se les ha tomado en cuenta para el proyecto. “Mi tío Francisco ‘El Gallo’ Elizalde, comentó que él ya estaba en un avance de una serie. Mientras tanto a nosotras no se nos ha tomado en cuenta, en lo absoluto”, comentó Gabriela.

Quieren que les den lo que les corresponde Para concluir la entrevista Valeria Elizalde dijo que: “Ya es hora de que se nos de lo que lo que es nuestro”, concluyó Valeria. Según informó Ventaneando, Valentín Elizalde quería dejar 50 por ciento de su herencia a su madre, y el otro 50 se repartiría entre sus tres hijas. Sin embargo, relataron en el programa, fue la propia señora Camila Valencia, quien le aconsejó a su hijo que la herencia fuera repartida entre sus tres hijas. Y según reporta el programa de revista, Sale el Sol, la última voluntad del llamado “Gallo de oro” quería que sus bienes fueran repartido entre sus tres hijas: Gabriela, Valeria y Valentina; en cuanto estas tuvieran la mayoría de edad.

¿Quiénes son las hijas de Valentín Elizalde? Valeria, es producto de la relación entre Valentín Elizalde y Vianey Durán, quien perdió la vida en manos de la delincuencia organizada en 2016; mientras que Gabriela, es hija de la única esposa de Valentín, Gabriela Sabag, quien dicen tiene una relación sentimental con Tano Elizalde, primo del cantante. Por su parte, Valentina Elizalde es la hija más pequeña del "Gallo de Oro", la cual procreó con Azucena Rincón. Valentina reaccionó a las declaraciones hechas por sus medias hermanas en sus redes sociales.