Después de se diera a conocer la supuesta traición de Tano Elizalde, primo del fallecido cantante Valentín Elizalde, cobran venganza con expareja de “El gallo de oro”.

En la cuenta de Instagram de Chamonic, se mostró una serie de fotografías, que tienen hasta el momento casi 500 likes, que dan mucho de qué hablar.

En el texto que acompaña a esta publicación, se puede leer lo siguiente: “Hubo un incendio en unas tierras de @azusena_aviles (sic) ex pareja de Valentín Elizalde y mamá de Valentina Elizalde… esto sucedió hoy en la madrugada, antier también le mataron de un disparo a un borrego y lo degollaron”. Por si faltara más, “dicen que han estado recibiendo amenazas“.

La cuenta de Instagram de Chamonic concluye con estas palabras: “Increíble que la gente esté tan mal para hacer estas cosas. Amiga, cuídate mucho, sabes que si necesitas algo, aquí estoy”, entendiéndose que se dirige a Azucena Avilés, ex pareja de Valentín Elizalde.

Cabe recordar que el cantante Valentín Elizalde, también conocido como “El gallo de oro” fue asesinado por hombres armados el 25 de noviembre de 2006 luego de salir de una presentación en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en México.

En los últimos días, este lamentable hecho ha resurgido luego de que Marysol Castro, esposa de Tano Elizalde (primo de Valentín Elizalde), informara en una entrevista que concedió al programa de televisión “Ventaneando” que su aún esposo estaba por demás nervioso los días previos a la presentación en Reynosa, Tamaulipas, lo que hace suponer que Tano tuvo algo que ver con el asesinato de “El gallo de oro”.

Y después de que la cuenta de Instagram de Chamonic compartiera esta serie de fotografías, los usuarios no tardaron en expresar sus opiniones:

“Con esto lo único que hacen es confirmar lo ya dicho en entrevistas, si no quieren que hablen es porque hay algo”, “Pensé que vivían en Estados Unidos ellas y no corrían esta clase de peligros”, “La triste realidad”, “Dios que maldad”, “Oh, Dios mío”.

Por su parte, una internauta no pudo disimular su coraje sobre este hecho contra la ex pareja de Valentín Elizalde: “Que desgraciada gente que no tiene nada qué hacer, ojalá el que lo hizo le haga lo peor”.

“Que miedo”, “Como hay gente tan mala, que triste”, “Wow, méndigos”, “Oh, Dios mío, esa mujer tanto que trabaja y lucha por ella y sus hijos!!! No se vale tanta maldad para una madre que solo está trabajando por su familia, no está de vividora y aprovecha de ninguna fama”.

Hasta el momento, ni Azucena Avilés ni su hija, Valentina Elizalde, han dado algún tipo de información por medio de sus redes sociales. Ambas coinciden en que sus últimas publicaciones son con motivo del Día de las Madres y muestran a sus seguidores fotos en las que aparecen juntas.

