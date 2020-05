Destapan al supuesto culpable del asesinato de Valentín Elizalde

La esposa del primo del ‘Vale’ hace fuertes declaraciones

Ramsés Vidente hace inesperada revelación

De escándalo. Destapan al supuesto culpable del asesinato del cantante Valentín Elizalde, pero Ramsés Vidente hace inesperada revelación que sorprendió a todos.

En el canal oficial de YouTube del programa Ventaneando, se puede ver un video, el cual hasta el momento tiene casi dos millones de vistas, con el titulo “¿Valentín Elizalde traicionado por su propio primo Tano?”.

En esta publicación, se dice que por muchos años se le ha considerado a Tano Elizalde como el afortunado sobreviviente del asesinato de su primo, Valentín Elizalde, el cual ocurrió el 25 de noviembre de 2006 al terminar su actuación en un palenque de Reynosa, Tamaulipas, en México.

En este hecho, también perdió la vida el manager del cantante, Mario Mendoza, y Tano Elizalde fue el único que sobrevivió al ataque armado, por lo que muchos se preguntan si fue suerte o una emboscada de su parte.

Marysol Castro, esposa de Tano Elizalde, recordó detalles del día del asesinato de Valentín Elizalde: “Ese día, Tano estaba muy nervioso, extremadamente nervioso, no quería ir, muchas veces me dijo que no quería ir. Él refería que Mario (Mendoza) había agarrado esa fecha, que él no sabía por qué había agarrado esa fecha, que por qué así”.

La esposa de Tano Elizalde comentó que, por los hermanos de Valentín Elizalde, se enteró tiempo después que Tano había tomado esa fecha: “Su nerviosismo, pues no lo entiendo”, expresó Marysol Castro, quien también dijo que esa fecha ya estaba apartada para presentarse en otro lugar, pero ante la insistencia de Tano, decidieron cancelarla y acudir a Reynosa, Tamaulipas.

“Ellos iban a trabajar en Tijuana y cancelaron porque Tano estuvo insistiendo en irse a Reynosa y ‘Vale’ no quería ir, eso me dijo la señora Camila, mamá de Valentín, que muchas veces le dijo: ‘mamá, no quiero ir, pero Tano agarró la fecha y pues tengo el compromiso’, y por eso fue”.

A la pregunta de con cuánto tiempo de anticipación le avisó Tano a Valentín Elizalde del cambio de fecha, Marysol Castro dijo lo siguiente: “Fue como dos semanas que cancelaron Tijuana para presentarse en Reynosa”.

“Tano siempre hizo responsable a Mario, siendo él el que agarró la fecha, pero pues Mario ya no estaba para defenderse. Incluso, cuando él llegó, platicó con la persona que lo llevó. Él llega y platica con esta persona y esta persona muchas veces me dijo que no saludó a ‘Vale’. Tano platica con la persona que los lleva (el empresario) cuando se acerca Vale y esta persona se va”.

Marysol Castro recordó que Valentín Elizalde tenía la costumbre de quedarse a firmar autógrafos después de sus presentaciones, además de tomarse fotos con sus fans hasta que se fuera la última persona y Tano siempre estaba con él: “Y ese día, no. Tano fue y se acostó en la suburban, en el asiento de atrás, y cuando ya ‘Vale’ se desocupa y todo, sigue acostado, nunca se levanta”.