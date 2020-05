Azucena Avilés, expareja de Valentín Elizalde destapa que a su hija le mandaron la autopsia de su padre

Lamenta que exista gente con odio para actuar de esa manera y destapar las imágenes del Gallo de Oro

Además impulsa carrera musical de su Valentina Elizalde y defiende su talento para seguir el legado de su papá

Valentín Elizalde autopsia. Azucena Avilés, expareja del cantante Valentín Elizalde, denuncia que le mandaron la autopsia del Gallo de Oro a su hija Valentina Elizalde y recrimina la acción, de acuerdo a una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, y que replicó @escandalo_o.

El medio informativo de noticias del espectáculo mostró una captura de pantalla sobre la publicación que hizo la expareja del cantante.

En esa foto escribió el siguiente texto: “A la persona que le mandó a la niña (Valentina Elizalde) la autopsia de su papá, quiero decirte que te pasas!! Por qué hacer eso?? Me decepcionan los corazones malos de otra gente…”

https://www.instagram.com/p/CAg-lZbBsHA/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Y continuó con lo de Valentín Elizalde y su autopsia: “Ella no se mete con nadie, yo la he enseñado a respetar el mundo entero. Ella (Valentina Elizalde) solo quiere abrirse paso en la música y seguir el legado de su padre. Apoco si tu fueras ella no lo harías? #daamornoodio. Sad”.

Estas palabras de inmediato calaron hondo en el público, ya que aunque la muerte de Valentín sucedió ya hace muchos años, no lo han olvidado y menos con la autopsia.

Como se recordará Valentín Elizalde murió asesinado un 25 de noviembre de 2006, al salir de una presentación de un palenque en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

En el lugar fueron rafageados por unos hombres armados y quedaron muertas tres personas, entre ellas el cantante, el chofer y su representante, pero su familiar Tano Elizalde quedó herido.

Por esas fechas, tras la ejecución de Valentín Elizalde, se filtró un video a través de la plataforma de Youtube, de la supuesta autopsia del cantante, mismo que causó revuelo, conmoción y enojo, debido a que lo consideraron una falta de respeto a la familia.

Los motivos de su muerte aún no son esclarecidos de manera oficial, pero muchas son las versiones que lo ligan a una reacción del crimen organizado, sin embargo, lo que sí es claro que Valentín Elizalde sigue en el recuerdo de sus fans y familiares.

El video de la autopsia del conocido como Gallo de Oro tuvo gran impacto debido a que se puede apreciar el cuerpo del cantante y en el audio se escuchan risas, pero el detalle que más llamó la atención es que se observa a Valentín Elizalde, presuntamente con los ojos entreabiertos.

De acuerdo a la página de internet de El Imparcial, se pudo establecer que tras la publicación del video de la autopsia de Valentín Elizalde, las autoridades de ese estado se vieron en la obligación de investigar el caso.

Se dijo que presumiblemente los encargados de subir el video de Valentín Elizalde, fueron empleados del departamento de Forense, y que estaba sujetos a investigación.

Como principal sospechoso aparecía el jefe del departamento, quien ya había incurrido en la filtración de otro video sobre la muerte de una señora, y ahora lo hacía con el de Valentín Elizalde.

Ante el video de la autopsia, hoy resurge una denuncia de la expareja del cantante, por lo que la gente no dejó pasar la oportunidad de opinar al respecto.