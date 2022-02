En el debate sobre las vacunas infantiles, es fácil olvidar qué tan aterrorizados estaban los padres primerizos ante la posibilidad de que sus hijos estuvieran expuestos a—o, peor aún, que contrajeran—enfermedades como la difteria, el sarampión, la poliomielitis y la viruela. En la década de 1790, Edward Jenner creó la primera vacuna contra la viruela, pero no fue hasta las últimas décadas que tuvimos vacunas eficaces para una variedad de enfermedades. De hecho, la inmunización infantil de rutina no se estableció en este país hasta la década de 1960.

Las vacunas no causan algún tipo de autismo

Los investigadores continuaron estudiando la posibilidad de alguna conexión entre las vacunas y el autismo y no han encontrado ninguna correlación. Al mismo tiempo, más y más padres han decidido no vacunar a sus hijos. En 2010 la revista, The Lancet, publicó una retracción del estudio del Dr. Wakefield de 1998 diciendo que la información había sido falsificada y los resultados no eran creíbles. En 2012 un meta-análisis de 14.700.000 niños en 58 estudios de los últimos 10 años, no encontró relación alguna entre las vacunas y el autismo.

Hoy en día muchos padres aún creen que las vacunas son tóxicas o nocivas de alguna manera, y que la forma en que elijan manejar la atención médica de sus hijos es asunto de ellos. No es cierto. Las vacunas han demostrado ser muy seguras y las estadísticas muestran que desde que este debate comenzó, los casos de sarampión (que se declaró erradicada en los EE.UU. en 2000) y la tos ferina están aumentando considerablemente.