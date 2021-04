De acuerdo al reporte publicado la mañana de este martes, el condado de Fulton ofreció la vacuna sin cita previa los lunes y martes. La vacuna se estará suministrando de manera gratuita y no se requiere seguro de salud para poder recibir la misma. El estacionamiento es gratuito y no se requiere identificación.

Georgianos se quieren vacunar

Todavía faltan muchos georgianos por recibir la vacuna del coronavirus y pese a que algunos todavía no están convencidos de ponérsela, otros si quieren recibir la primera y segunda dosis de esta. “Yo quiero ponerme la vacuna porque mi madre es una persona mayor y tiene complicaciones de salud, protegiéndome a mí la estoy protegiendo a ella”, dijo Rosa Bautista a MundoHispánico.

“Es cierto que se debe respetar la opinión de los demás, pero me parece una actitud irrespondable de los que no quieren ponerse la vacuna contra esta pandemia que ha cobrado la vida de miles y miles de personas. A mí me dio el coronavirus y me dio muy mal, duré una semana en cama sin poder pararme. Desde que me pueda poner la vacuna lo voy a hacer”, expresó Wilson Pérez a MundoHispánico.