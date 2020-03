El primer ensayo clínico en humanos de una vacuna COVID-19 se administró el lunes

Cuatro voluntarios saludables recibieron la primera de las dos inyecciones de la vacuna

La vacuna no estará disponible para el público general durante al menos un año hasta que se compruebe su seguridad y eficacia

Investigadores de Estados Unidos aplicaron el lunes la primera vacuna experimental contra el coronavirus (COVID-19), colocándose al frente de una carrera mundial mientras se extiende la pandemia, reseñó The Associted Press.

Con una cuidadosa inyección en los brazos de cuatro voluntarios saludable, los científicos del Instituto de Investigación de Kaiser Permanente en Seattle comenzaron la ansiada primera fase de un estudio para una posible vacuna para la enfermedad COVID-19 desarrollada en tiempo récord, dado que el virus comenzó a circular en China a finales de 2019 y después se extendió a todo el mundo.

“Ahora somos el equipo coronavirus”, dijo la doctora Lisa Jackson, líder del estudio. “Todos quieren hacer lo que puedan en esta emergencia”, aseveró.

The Associated Press observó cuando la primera participante del estudio, una gerente de operaciones de una pequeña compañía tecnológica, recibió la inyección en una sala de auscultación.

Tres personas más esperaban una prueba en la que 45 voluntarios recibirán dos dosis con un mes se diferencia.

“Todos nos sentimos muy indefensos. Esta es una gran oportunidad para hacer algo”, dijo Jennifer Haller, de 43 años, mientras esperaba la vacuna. Tras la inyección, salió de la sala con una gran sonrisa: “Me siento genial”.

Neal Browning, de 46 años, de Bothell, Washington, es un ingeniero de redes de Microsoft que dijo que sus hijas estaban muy orgullosas de él por haber sido voluntario.

“Todos los padres quieren que sus hijos los admiren”, dijo. Pero les he dicho que no se jacten con sus amigos. “También son otras personas. No es solo papá allá afuera”.

El hito del lunes marcó sólo el inicio de una serie de estudios en personas necesarios para demostrar si las vacunas son seguras y podrían funcionar. Incluso si la investigación es exitosa, la vacuna no estaría disponible para su uso extenso hasta dentro de 12 a 18 meses, dijo el doctor Anthony Fauci de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).

En una conferencia de prensa, el presidente Donald Trump elogió la rapidez con que la investigación había progresado. Fauci señaló que han pasado 65 días desde que los científicos chinos compartieron la secuencia genética del virus. Dijo que creía que era un tiempo récord en el que habían desarrollado una vacuna experimental.

Esta candidata a vacuna, conocida con el código mRNA-1273, fue desarrollada por los NIH y la compañía biotecnológica Moderna Inc., con sede en Massachusetts. No hay posibilidad de que se contagien los participantes porque las vacunas no contienen el coronavirus en sí.

No es la única posible vacuna en ciernes. Decenas de grupos de investigación en el mundo se apresuran para crear una vacuna contra COVID-19.

Se prevé que otra candidata, elaborada por Inovio Pharmaceuticals, comience el próximo mes sus propios estudios de seguridad en Estados Unidos, China y Corea del Sur.