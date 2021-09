Director de Pfizer dice que en un año se podrá volver a la normalidad

Advierten que la vacuna contra coronavirus deberá ser al menos cada año

Además habla sobre la vacunación de los menores de edad

Vacuna coronavirus de Pfizer. El director general de Pfizer, Albert Bourla pronosticó que en cuestión de un año la población mundial podría volver a la normalidad, luego de la aparición del coronavirus y de las medidas para evitar su contagio, de acuerdo a una publicación de la agencia de noticias AP y del portal Expansión.

Dijo para el programa “This Week” de ABC que en cuestión de un año, “creo que podremos volver a la vida normal. No pienso que esto signifique que no habrá más variantes. Y no creo que esto signifique que podamos llevar nuestra vida… sin tener vacunas”.

HABRÁ UNA CONDICIÓN

Pero no solo eso, Bourla lanzó además una advertencia, una especie de condición para que todo esto suceda tal y como lo esperan: “Tendremos vacunas que durarán al menos un año” y que “el escenario más factible serán las vacunaciones anuales”, dijo al hacer una planeación.

Esta información la dio a conocer este domingo, en medio de algunas peticiones de que los menores de edad sean vacunados, por lo que además informó sobre este tema, que es uno de los que más han salido a relucir tras el regreso a clases en algunos países y su preocupación porque los niños resulten contagiados.