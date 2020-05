La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que tal vez no se logre una vacuna contra coronavirus aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que estaría lista a finales del año.

De acuerdo a una publicación en el portal de New York Post, en una entrevista para CNN, David Nabarro, enviado de la OMS, dejó entrever que la creación de una vacuna contra Covid-19 quizá no llegue tan pronto como se espera.

Confesó que antes de que eso suceda, se proyecta que continúen contagios y muertes en el transcurso de los años venideros en todo el mundo.

This virus is going to be with us for the foreseeable future & nobody wants to go on having lockdowns as we have at the moment#COVID19 tracing+containment+neighbourhood health watch will be necessary even once the present wave of outbreaks is gone

We need #COVIDready societies pic.twitter.com/gLsCKM5ADM

— Dr David Nabarro (@davidnabarro) April 20, 2020