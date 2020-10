Vacuna coronavirus niños es probada en Estados Unidos

Pfizer Inc. comenzó a probar su vacuna en niños estadounidenses de 12 años en adelante

“Entre más gente tengan para realizar las pruebas, más rápido pueden sacar una vacuna”, indicó la primera adolescente en recibir la vacuna

Para frenar la pandemia es necesario poder vacunar a los niños

Las labores a nivel mundial para desarrollar una vacuna infantil contra el COVID-19 apenas están comenzando, un arranque rezagado que ha generado preocupación en algunos pediatras de Estados Unidos de que las vacunas para niños no estén verificadas a tiempo para el próximo año escolar, reseñó The Associated Press.

Los adultos de edad avanzada podrían ser los más vulnerables al coronavirus, pero poner fin a la pandemia también requerirá vacunar a los niños.

La semana pasada, Pfizer Inc. recibió la autorización para probar su vacuna en niños estadounidenses de 12 años en adelante, uno de apenas un puñado de intentos en todo el mundo para empezar a explorar si alguna vacuna experimental que se está desarrollando para adultos también puede proteger a los pequeños.

“Simplemente deduje que entre más gente tengan para realizar las pruebas, más rápido pueden sacar una vacuna y la gente puede estar segura y saludable”, comentó Katelyn Evans, de 16 años, quien se convirtió en la primera adolescente en recibir una inyección en el estudio de Pfizer, el cual se lleva a cabo en el Hospital Infantil de Cincinnati.

Múltiples vacunas potenciales se encuentran en estudios de fase final en decenas de miles de adultos, y los científicos esperan que en los próximos meses se recabe evidencia de que por lo menos algunas de ellas son lo suficientemente seguras y efectivas para un uso generalizado.

Pero cuando lleguen las primeras vacunas, es improbable que se recomiende usarlas en niños.

No pueden administrarse a menores a menos que hayan sido probadas en su grupo de edad, un obstáculo importante en los planes para reabrir las escuelas y reanudar actividades habituales que son fundamentales para el bienestar de las familias.

“El público no entiende eso”, comentó el doctor Evan Anderson de la Universidad Emory, quien ha pedido se efectúen pruebas pediátricas de las vacunas contra el COVID-19.

Si bien él ha alentado el estudio de Pfizer en adolescentes, considera “muy preocupante” que los niños menores de 12 años pudieran no tener una vacuna para el próximo otoño boreal.