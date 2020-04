Investigadores chinos indicaron que una vacuna experimental contra el coronavirus probada en monos “protegió ampliamente” a un grupo de primates, reseñó The New York Post.

Los científicos de Sinovac Biotech, una empresa privada con sede en Beijing, dosificaron dos versiones de su vacuna a ocho monos macacos rhesus. Tres semanas después, cuando los monos fueron expuestos al patógeno mortal del COVID-19, ninguno desarrolló una infección a gran escala, según el estudio publicado recientemente en el servidor bioRxiv.

“Los cuatro monos que recibieron la vacuna en una dosis alta no tenían ningún rastro del virus en los pulmones siete días después de su contaminación”, asegura el laboratorio.

Los otros cuatro monos a los que se les administró la misma vacuna pero en dosis más bajas presentaron una mayor carga viral en el organismo, aunque también consiguieron resistir a la enfermedad, indicó El Tiempo.

Aunque el ensayo se limitó a solo unos pocos monos, Meng Weining, director senior de asuntos regulatorios en el extranjero del laboratorio, dijo a Science Magazine que los resultados “nos dan mucha confianza” de que la vacuna funcionará efectivamente en humanos.

Florian Krammer, virólogo de la Escuela de Medicina Icahn en El Sistema de Salud Mount Sinai también dijo a la revista académica que la naturaleza de la vacuna formaba parte de la “vieja escuela”, es decir, una fórmula de una versión químicamente inactiva del virus, lo que significaba que podría derribar las barreras para acceso.

“Me gusta”, dijo Krammer. “Esta es la vieja escuela pero podría funcionar. Lo que más me gusta es que muchos productores de vacunas, incluso en países de ingresos bajos y medios, podrían fabricar dicha vacuna”, aseguró.

1) So, this is the first 'serious' preclinical data I have seen for an actual vaccine candidate. This one is an inactivated SARS-CoV-2 vaccine made by Sinovac. Seems to work in NHPs. https://t.co/3znYhO2L7k

— Florian Krammer (@florian_krammer) April 22, 2020