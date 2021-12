El doctor compartió con sus seguidores que se vacunen

Después de haberles compartido mediante su video la nueva data que el Reino Unido lanzó respecto a las vacunas que pueden proteger en contra de la nueva variante de Ómicron, les compartió a sus seguidores que probablemente ahora que se pongan el refuerzo opten por la vacuna de Moderna la cual cuenta con mayor eficacia.

“Eso quiere decir que si usted no se ha puesto vacunas de repente prefiere ponerse la Moderna y si se puso dos vacunas de Pfizer y todavía no se ha puesto el refuerzo de repente prefiere ponerse un refuerzo de la Moderna. En mi caso yo me puse tres vacunas de Pfizer simplemente porque esta data no existía”, dijo. Archivado como: Vacuna contra variante Ómicron.