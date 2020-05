Vacuna china contra el coronavirus podría salir al mercado este año

Uno de los candidatos que está desarrollando la ansiada vacuna contra el coronavirus en China podría tenerla disponible a finales de año.

Se espera que un candidato de primer nivel que está desarrollando una vacuna contra el Covid-19 en China la tenga disponible para fines de este año, según un informe publicado en la cuenta oficial de Wechat de la Comisión de Administración y Supervisión de Activos de propiedad estatal, informó Bloomberg este sábado.

La vacuna, desarrollada conjuntamente por el Instituto de Productos Biológicos de Beijing y China National Biotec Group Co., ha completado las pruebas de fase II y podría estar lista para salir al mercado a fines de este año o principios del próximo, según el informe.

La línea de producción de la vacuna se desinfectará por completo y se cerrará en preparación para que la producción comience el sábado, y tendrá una capacidad de fabricación total de 100 millones a 120 millones de vacunas cada año, detalló el referido medio.

