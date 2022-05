Jailah Silguero fue una de las pequeñas asesinadas en el tiroteo en una escuela en Uvalde, Texas.

Su hermana publicó en TikTok un antiguo video de la niña que estremece a los usuarios al saber cómo le arrebataron el futuro.

Salvador Ramos, de 18 años, mató a 19 niños y dos maestras en un brutal tiroteo ejecutado en el colegio.

Parte el alma verla antes de que le arrebataran el futuro. Un video de la pequeña Jailah Nicole Silguero, de 10 años, una de las 21 personas inocentes asesinadas por Salvador Ramos en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, fue publicado el miércoles en la red social TikTok por un miembro de su familia.

La grabación, de 11 segundos, fue publicada en la cuenta de ‘Khloesilguero21’ en TikTok, quien sería la consanguínea de la víctima, con un breve mensaje: “Todos te vamos a extrañar, hermana”. El video muestra a una carismática y encantadora Jailah Silguero mientras baila sonriendo ante la cámara en la que sería su casa.

El encantador video que grabó la pequeña Jailah Silguero

“Siento mucho tu pérdida”, “mis pensamientos y oraciones están contigo y todos los demás”, “ella parecía una chica tan brillante y simpática. Se notaba. No me cabe duda de que eras una de sus personas favoritas, eras una gran hermana”, “siento mucho tu pérdida, ella no se merecía eso”, son algunos de los cometarios que han escrito los usuarios en la publicación.

En otro post, Khloe Silguero publicó un video de la niña sonriendo dentro de un auto y lo acompañó con el mensaje: “Ella era solo una pequeña chica. Todavía tenía vida para vivir y siempre nos hacía reír, pero descansa en paz. La familia que ha fallecido y amamos está esperando por ti. Te amo, hermana, voy a extrañarte mucho”.