Surgen más detalles tras la masacre ocurrida en una escuela primaria de Uvalde, Texas

Mamá de niña que sobrevivió a esta tragedia narra cómo vivió este momento

Gladys Castillón vio cómo muchos niños estaban heridos y llorando de dolor y miedo ¡Desgarrador! Horas después de la masacre ocurrida en una escuela primaria de Uvalde, Texas, en los Estados Unidos, donde lamentablemente perdieron la vida 19 niños y dos maestras a manos del joven hispano Salvador Ramos, de 18 años de edad, surgen reveladores detalles. En una entrevista para el programa Hoy Día de Telemundo, Gladys Castillón, mamá de una niña que sobrevivió a esta tragedia, le contó al periodista mexicano Nacho Lozano que vio a muchos niños que estaban heridos en el piso y llorando de dolor y miedo, ¿ y qué pasó con su hija? Momentos de terror en la escuela primaria de Uvalde, Texas Gladys Castillón reveló que fue su hijo, al entrar a casa, quien le contó que estaban disparando cerca de ahí sin imaginar que justo eso estaba ocurriendo en la escuela primaria de Uvalde, Texas, y donde se encontraba su pequeña: "El hecho ocurrió en contra esquina de mi casa. Cuando yo salgo, veo a los policías persiguiendo a un 'mueble' y se escuchan más tiros". "Me quedo en el teléfono texteando, y cuando yo termino, enciendo mi 'mueble' y tomo la dirección rumbo a la escuela porque iba a recoger a una amiga. En ese instante, un amigo me empieza me empieza a gritar desesperadamente y me estaciono en la funeraria que queda detrás de la escuela. En ese instante, bajo y me dice que mi niña estaba en el colegio"

Gladys no sabía lo que estaba pasando en la escuela primaria Hasta ese instante, Gladys Castillón no sabía que el tiroteo estaba ocurriendo en la escuela primaria de Uvalde, Texas: "Más elementos de seguridad empiezan a llegar al lugar. Sentí (al enterarse que su hija estaba dentro del plantel educativo) como algo que bajaba en mi estómago tan fuerte, pero cuando empecé a ver a los elementos, lo único que quería era correr a ver lo que estaba pasando". "Yo necesito saber qué está pasando, mi hija está dentro y otro elemento (de seguridad) me tomó y me dijo que no podía porque habían disparos. Yo quería ver a mi hija viva, entonces, lo único que podía hacer porque no nos dejaban acercarnos, me puse a orar, estuve orando, me puse a proteger a los niños, a pedirle al Señor que los cuidara y los protegiera"

Una tragedia que vistió de luto a Uvalde, Texas Nacho Lozano le preguntó a esta madre de familia que hasta cuando pudo ver a su hija. Así respondió: "Pasaron horas, que para mí fueron una eternidad. Cuando pudieron abrir un portón, corrí porque vi que venían niños, entre ellos una niña que recibió un rozón de bala. No podíamos ver porque era demasiada sangre". "Los niños pedían a sus mamás y solamente decían que tenían miedo. Empecé a correr con ellos a la funeraria y nos abrieron las puertas para poder resguardar a los niños, pero yo seguía sin ver a mi hija. Iba y corría, venía a ver si podían sacar a más, pero venían totalmente en shock, necesitaba mucha ayuda, niños con asma que no podían respirar, se sentían desfallecer. No sé cómo pude cargar, llegar a la funeraria y seguir cargando"

Gladys Castillón narra cómo fue que encontró a su hija "Después de un largo tiempo, no sé cuantas horas pasaron, nos comunican que se habían trasladado niños al Civic Center. En ese entonces, yo no me quería mover porque ya había visto que estaban dando CPR (reanimación cardiopulmonar) y estaban sacando cuerpos, estaba viendo muchas cosas y yo no me quería mover del lugar". "Yo quería ver a mi hija salir y me dicen que teníamos que ir para ver si mi niña estaba ahí. Me dije que era momento de enfrentar la realidad porque mi hija está en las manos de Dios… Asistí y fue en el momento en el que, al ver su carita, yo pude derramar mis lagrimas y fue ahí que me quebré al verla cuando ella corrió y me abrazo y me dijo: 'mami, mami, yo sabía que estabas orando por nosotros'", reveló Gladys Castillón en esta entrevista

"Yo sabía que Dios estaba con nosotros", dice la mamá de la niña que sobrevivió a la masacre en Uvalde, Texas Ya casi para terminar con su desgarrador relato, Gladys Castillón le confesó a Nacho Lozano, que a pesar de la masacre ocurrida en la escuela primaria de Uvalde, Texas, estaba segura que Dios estaba con ellos: "(Su hija) Me dijo que Dios estaba ahí y que pudo orar con su amiguito: 'nos agarramos de la mano y le pedíamos a la maestra que sí podíamos orar'". "'Empezamos a orar todos juntos y se empezó a sentir la presencia de Dios, yo empecé a sentir el fuego de Dios, que estaba con nosotros' (le dijo su hija), y yo no podía parar de llorar y abrazarla, yo solamente estaba agradecida con Dios por tenerla en mis brazos, pero sentía un dolor ajeno al ver a toda la comunidad conmovida, madres que sus hijos no estaban ahí"

La pequeña pudo escuchar al autor de esta masacre en la escuela primaria de Uvalde, Texas Por último, Gladys compartió que su hija le reveló que estaban muy cerca de dónde se encontraba Salvador Ramos dentro de la escuela primaria en Uvalde, Texas: "'Cuando de repente nos dicen que corramos y nos refugiemos en cualquier aula. Entramos a un salón, apagaron todas las luces y estuvimos en silencio, pero empezamoa a oir a los niños gritar y empezamos a escuchar cuando estaban llorando, los impactos de la bala'". "Y una carcajada que mi hija puede describir y dice que es lo que sigue escuchando, la risa que podría ser del tirador y que mi hija la describe como que era la sonrisa del demonio. Mi hija está bien, llegó y prácticamente no quiso comer, simplemente dijo: 'mamá, me quiero bañar y me quiero dormir, no quiero hablar'", finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).