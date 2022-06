Arnulfo Reyes, acotó el referido medio, ofreció el relato más vívido hasta ahora de lo que ocurrió dentro del aula 111 de la Escuela Primaria Robb el trágico 24 de mayo. También se metió en el debate nacional sobre la violencia con armas de fuego y tachó a la policía local de “cobarde” por no haber actuado con mayor rapidez. Y mientras él se recupera, ya está planeando su próximo acto: asegurarse de que esto no vuelva a suceder.

Arnulfo Reyes se hizo el muerto tras pedirle lo mismo a sus estudiantes

Arnulfo Reyes inmediatamente “supo que algo iba mal”, contó. No sentía su brazo y cayó al suelo mientras el pistolero disparaba indiscriminadamente contra el salón de niños de 10 y 11 años. Al poco tiempo, el silencio se apoderó de la sala. “Recé para no oír hablar a ninguno de mis estudiantes. Y no los escuché hablar durante un tiempo. Pero luego, más tarde, él volvió a disparar. Así que, si no les dio la primera vez, les dio la segunda”.

Herido en el suelo, el maestro dijo que siguió su propio consejo y fingió estar inconsciente, es decir, se hizo el muerto por unos 77 minutos, acotó el New York Post, que también citó a la referida cadena televisiva. Pero luego el pistolero volvió a disparar su arma. “Y esa fue la segunda vez que me dio. Sólo para asegurarse de que yo estaba muerto”. El segundo disparo atravesó la espalda y el pulmón del maestro, detalló el informe de ABC News.