Por otra parte, The New York Times hizo públicos el jueves documentos que muestran que la policía aguardó la llegada de los equipos o implementos de protección y demoró su entrada al campus, incluso después de percatarse de que algunas de las víctimas necesitaban atención médica, indicó también el informe textual de AP.

Arredondo dijo al diario que creyó que llevar las radios lo retrasaría al entrar a la escuela y que sabía que esos aparatos no funcionan en algunos edificios escolares, pero apuntó que nunca se consideró a sí mismo como el responsable del operativo y que no dio indicación alguna para que la policía no intensase entrar al inmueble. “No di ninguna orden”, aseveró Arredondo. “Pedí asistencia y una herramienta de extracción para abrir la puerta”.

“La gente va a preguntar por qué estamos tardando”, se escuchó decir a un hombre durante tragedia en Uvalde

Arredondo no ha respondido a las repetidas peticiones de entrevista ni a las preguntas de The Associated Press, acotó la propia agencia informativa. El relato de Arredondo y los registros obtenidos por Times se publicaron el jueves, mientras las autoridades y los funcionarios estatales se esfuerzan por presentar una línea temporal y detalles precisos del incidente. Además, han corregido frecuentemente sus declaraciones previas, y los investigadores no han hecho pública ninguna información sobre la respuesta policial desde los días posteriores al ataque.

Según los documentos obtenidos por el Times, en las imágenes de una cámara corporal se puede escuchar a un hombre, que los investigadores creen que es Arredondo, hablando del tiempo que estaba pasando. “La gente va a preguntar por qué estamos tardando tanto”, dijo el hombre, según una transcripción de las imágenes de las cámaras corporales de los agentes a la que el periódico tuvo acceso. “Estamos tratando de preservar el resto de las vidas”.