La banda de Serbia integrada por tres integrantes llamados Marko, Stefan y Antonio llevan juntos desde 2010 y se hacen llamar ni más ni menos que ‘Fernando Colunga Ultimate Experience’ y no sólo usan el nombre del actor para ‘alzar su fama’, sino también algunas fotografías para crear el logotipo del grupo.

La imagen de Fernando Colunga está intacta de escándalos en su carrera y considerado como uno de los galanes más emblemáticos de las telenovelas mexicanas lo único que se especula de él es su sexualidad y el por qué no se le ve con ninguna novia a sus más de 50 años, sin embargo, ahora, ‘su rostro’ es motivo de escándalo .

Aunado a eso, añaden calaveras y tipografía de letras bastante tétricas para hacerlo más pesado y hasta ‘satánico’, lo que sin duda a muchos seguidores de Fernando Colunga les sorprendería y no estarían de acuerdo, pero ¿el actor estará enterado de lo que la banda de Serbia hace con su imagen?

Usan fotos y nombre de Fernando Colunga en lo impensable

El proyecto de los tres amigos comenzó con unas parodias a temas de telenovelas, en forma de grindcore, pero se convirtió ahora en el género de música metalero ‘death n roll’, y aunque tuvieron problemas y se separaron durante un tiempo, lo cierto es que adquirieron cierta popularidad en México y decidieron retomar el proyecto.

Una de las canciones lleva por nombre ‘Fernando Colunga is Chuck Norris of the Mexican Soap Operas’, un título bastante llamativo que habla sobre la popularidad del actor mexicano a nivel internacional gracias a la proyección que le dieron varias telenovelas como ‘María la del Barrio’, ‘Esmeralda’, ‘Nunca Te Olvidaré’ y ‘La Usurpadora’.