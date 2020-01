Página

1 de 4

Autoridades de Utah ‘ponen el ojo’ en placas personalizadas de vehículos.

En Utah se desató un escándalo por la frase ‘deportar’ en una de las populares placas personalizada.

No se ha revelado quién era el dueño de la placa con la peculiar frase en Utah.

Las placas personalizadas que generen múltiples quejas recibirán un escrutinio adicional en Utah en medio de preguntas sobre cómo una placa estampada con la frase “DEPORTM” (Deportar a los M…) podría estar en la carretera a pesar de las estrictas reglas estatales y las objeciones anteriores.

Si más de una persona reporta una placa en particular, ahora será marcado para atención adicional y revisado por la oficina del fiscal general, dijo Scott Smith, quien supervisa la división de vehículos motorizados como director ejecutivo de la Comisión Tributaria de Utah, reseñó la agencia de noticias AP.

“La red de seguridad aquí es el público en general”, indicó Smith a los legisladores en una audiencia el miércoles que se produjo después de que una foto de una placa con la frase “deportar” llamara la atención vía online. Entre otras reglas, Utah prohíbe las placas personalizadas que manifiesten desprecio por cualquier raza, religión u opinión política.

Las placas emitidas y aprobadas por los gobiernos no tienen derechos ilimitados de libertad de expresión, dijo. La mayoría de los estados tienen restricciones, y Utah ha negado mensajes que van desde “STRIPPN”, “REDWINE” a “JEWELZZ”, según una lista proporcionada a The Associated Press.

Incluso si se aprueban, las placas se pueden retirar si se determina que infringen las reglas. En el caso de la placa de “deportación”, no está claro cómo se aprobó en 2015. Desde entonces, las quejas del público se han tomado correctamente, pero los altos mandos detuvieron el proceso de retirada, dijo Smith. La placa está ahora bajo revisión. El propietario no ha sido identificado.

El problema llegó al primer plano después de que una imagen de la placa llamó la atención en Internet la semana pasada. El profesor de inglés Matt Pacenza la vio en Salt Lake City durante su viaje a casa, tomó una foto rápida y la colocó en Twitter y Facebook.

“Me saltó a la vista. Me sorprendió”, expresó. Entonces, hice una búsqueda rápida en Internet. “Lo que descubres de inmediato es que rechazan todo tipo de placas”.

El estado, que recibe alrededor de 450 solicitudes mensuales de placas personalizadas, también prohíbe los mensajes vulgares, las drogas de referencia o los actos sexuales o las que sugieren algo peligroso.

Aún así, el proceso puede ser desafiante y es inherentemente algo subjetivo, dijo Smith.

Con eso en mente, la senadora demócrata Luz Escamilla y el representante republicano Marc Roberts dijeron que considerarán patrocinar una propuesta para poner requisitos más objetivos en la ley. Utah es profundamente conservador, pero tiende a dar la bienvenida a inmigrantes y refugiados.

“Todos somos humanos, y no siempre lo hacemos bien”, expresó el senador republicano Jacob Anderegg. “La placa en todas las noticias, DEPORTM, creo que no refleja la opinión de la sociedad en general, a pesar de que podamos tener diferencias políticas y preocupaciones sobre aspectos de nuestras leyes de inmigración”, apuntó.