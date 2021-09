USCIS exigirá vacuna anticovid a quienes soliciten residencia permanente

Para quienes solicitan la residencia legal permanente u otro tipo de visa, una revisión médica es generalmente algo común que le permite constatar al gobierno que la persona no tiene alguna condición o enfermedad que impida la aprobación de su documentación.

La excepción a la norma

Desde el 1 de octubre de 2021, todos aquellos inmigrantes que soliciten asilo, refugio o residencia deberán vacunarse para cumplir con los requisitos médicos que ahora exigirán las autoridades de inmigración. Por supuesto, hay una excepción a la norma.

En el caso de los niños, no se les requerirá vacunación ya que las autoridades sanitarias aun no recomiendan aplicarles las dosis de inmunización por su edad, informó EFE. Tampoco la requerirán para quienes por motivos de salud no puedan recibir la vacuna