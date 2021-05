Así como una extensión de estadía o cambio de estatus a no inmigrante E-2 (incluido E-2C (Inversionista E-2 de CNMI)); o extensión de estadía o cambio de estatus a no inmigrante E-3 (incluidos aquellos que seleccionan E-3D), de acuerdo con el comunicado.

La suspensión del UCIS aplicaría para aquellos que presenten una extensión de estadía o cambio de estatus a no inmigrante H-4; extensión de estadía o cambio de estatus a no inmigrante L-2; extensión de estadía o cambio de estatus a no inmigrante E-1.

¿Porqué el USCIS implementó la suspensión?

Sin embargo, en marzo del 2020 el USCIS suspendió los servicios en persona debido a la pandemia de coronavirus. Lo que produjo un fuerte retraso en las solicitudes. Los ASC aún no reabierto al 100 por ciento, por lo que el retraso persiste.

“El retraso sin precedentes en los casos relacionados con el Formulario I-539 afectan particularmente a los no inmigrantes H-4 (cónyuges e hijos de no inmigrantes H-1B), no inmigrantes L-2 (cónyuges e hijos de no inmigrantes L-1), y ciertos no inmigrantes E (dependientes de no inmigrantes E-1, E-2 y E-3 principal), y sus Formularios I-765, Solicitud de Autorización de Empleo asociados”, se lee en el comunicado.