El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS en inglés) informó que a partir del 4 de junio de 2020 algunas oficinas locales, centros de apoyo para solicitudes y oficinas de asilo reanudarán los servicios cara a cara que no sean de emergencia para el público.

A través de su página web, USCIS ha promulgado precauciones para prevenir la propagación de COVID-19 sus instalaciones.

Los visitantes no pueden ingresar a ninguna instalación de USCIS si ellos:

USCIS resaltó que si está enfermo y no puede acudir a su cita, no habrá penalidad por reprogramarla.

Los visitantes no podrán ingresar a las instalaciones más de 15 minutos antes de su cita (30 minutos para las ceremonias de naturalización).

De igual forma, se proporcionará desinfectante para manos a todos los visitantes en los puntos de entrada a los centros.

Es obligatorio el uso de cubiertas faciales que cubran tanto la boca como la nariz al ingresar a las instalaciones. De no poseer uno, el USCIS proporcionará uno desechable o se le pedirá al visitante que reprograme su cita.

USCIS resaltó que habrá señalizaciones y barreras físicas en todos los centros con el fin cumplir con el distanciamiento social. Los visitantes deberán prestar mucha atención a estas señales para asegurarse de que siguen las pautas de seguridad estipuladas.

We’re preparing to resume public services at our offices on or after June 4, following @CDCgov guidelines to protect our staff & the public. While some offices remain temporarily closed, we’ll provide limited emergency in-person services. Office status: https://t.co/vEGxXYKGII pic.twitter.com/6jLuNNJ8yP

— USCIS (@USCIS) May 27, 2020