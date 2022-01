¿Cómo era el sistema para los empleadores?

Anteriormente, se necesitaba que el empleador obtuviera un certificado laboral permanente por parte del Departamento de Trabajo que demuestre que no hay trabajadores estadounidenses calificados en dicho puesto, por lo que no afectará de manera negativa a los trabajadores locales. Un proceso, que en ocasiones resultaba siendo complicado para los postulantes no ciudadanos y los empleadores.

“Un empleador que busca contratar a un no ciudadano generalmente debe obtener una certificación laboral permanente del Departamento de Trabajo que demuestre que no hay trabajadores estadounidenses calificados para el puesto que busca y que su empleo no afectará negativamente a los trabajadores estadounidenses empleados de manera similar.”, señaló el USCIS a través de su página.