USCIS anuncia medida que beneficia a inmigrantes

“A partir del 9 de diciembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) eximirá temporalmente el requisito de que los médicos civiles hayan firmado el Formulario I-693, Informe de Examen Médico y Registro de Vacunas con no más de 60 días antes de que un solicitante presente un formulario para un beneficio de inmigración subyacente”, explicó USCIS en su página web .

En junio, el Tribunal Supremo de Justicia ya había determinado que los beneficiarios del TPS, es decir, jóvenes que entraron a Estados Unidos sin autorización, no podían solicitar la residencia legal o ‘green card. Con esta decisión, no solo dejaron sin la oportunidad de una residencia permanente a miles de inmigrantes, sino que hicieron más urgente una reforma migratoria, dijo Helena Olea, de la coalición proinmigrante Alianza Américas .

Miles sin Green Card

Olea ofreció una entrevista a la agencia EFE en la que aseguró que esto tendrá un “impacto importante para personas que ingresaron de manera no autorizada, que se benefician de estatus TPS y luego, como resultado de matrimonio con un residente o ciudadano, buscan cambiar estatus migratorio”.

“Esa es la gran debilidad del TPS. Tiene a las personas en un limbo migratorio. Pueden trabajar, tienen garantía de que no serán deportadas siempre y cuando no cometan crímenes. Pero no hay un camino para la residencia permanente”, apuntó Olea.